Βελμάρ: Fiat Summer Deals για πιο εύκολη απόκτηση

Ποια μοντέλα αφορά και οι νέες τιμές

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 29.07.26, 18:09
Βελμάρ: Fiat Summer Deals για πιο εύκολη απόκτηση
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Η Βελμάρ παρουσιάζει τα Fiat Summer Deals με όφελος έως €3.200 και δωρεάν επιλογή χρώματος για το Fiat Grande Panda και το Fiat Pandina, μια ασυναγώνιστη ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα ευέλικτο και μοντέρνο αυτοκίνητο πόλης.Με τα Fiat Summer Deals, το Fiat Grande Panda, Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2026, ενισχύει ακόμα περισσότερο το κορυφαίο value for money που προσφέρει. Το όφελος αφορά στη χειροκίνητη έκδοση βενζίνης και την αυτόματη Hybrid, για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων σε ποικιλία χρωμάτων και επιπέδων εξοπλισμού.

Η νέα πρόταση απόκτησης για το Fiat Grande Panda από €17.990, περιλαμβάνει δωρεάν επιλογή χρώματος και πλούσιο εξοπλισμό.Όλα τα Fiat Grande Panda συνοδεύονται από standard 5ετή εργοστασιακή εγγύηση που μεταβιβάζεται και επιπλέον καλύπτει την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.Αντίστοιχα, το Fiat Pandina είναι διαθέσιμο από €15.290 για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών που καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Προσιτό, αποδοτικό και ευέλικτο, το Fiat Pandina αποτελεί την επιτομή ενός σύγχρονου αυτοκινήτου πόλης.

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