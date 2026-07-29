«Οδύσσεια»: Οι μαγικές τοποθεσίες που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

Σε έξι διαφορετικές χώρες «ζωντάνεψε» το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία προϊόν ΑΙ
Πρώτη Δημοσίευση: 29.07.26, 13:10
«Οδύσσεια»:Η αφήγηση του έπους σε δακτυλικό εξάμετρο από τους πρωταγωνιστές της ταινίας του Νόλαν, μέσα σε 60"/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει γίνει κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς.
  • Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έξι χώρες, με κύριες τοποθεσίες στην Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο, Ισλανδία, Σκωτία και Νορβηγία.
  • Στην Ελλάδα, οι σκηνές γυρίστηκαν κυρίως στην Πελοπόννησο, με εμβληματικές τοποθεσίες όπως η παραλία Βοϊδοκοιλιά και το σπήλαιο του Νέστορα.
  • Η Ιταλία φιλοξένησε το κινηματογραφικό βασίλειο του Οδυσσέα, ενώ το Μαρόκο απεικόνισε την αρχαία Τροία.
  • Η ταινία επισημαίνει τη σημασία του ρεαλισμού, χρησιμοποιώντας αληθινές τοποθεσίες και ελάχιστα ψηφιακά εφέ.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξελιχθεί στο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού. Λίγο μετά την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες, η ταινία συνεχίζει να σαρώνει στο box office, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

«Η Οδύσσεια» στην πρώτη θέση στο box office!

Ματ Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της Οδύσσειας, στη Νέα Υόρκη/ Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Ματ Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της Οδύσσειας, στη Νέα Υόρκη/ Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Τα βασικά συστατικά της μεγάλης επιτυχίας της είναι αδιαμφισβήτητα το all- star cast, αλλά και τα μοναδικά φυσικά τοπία που επιλέχθηκαν για τα γυρίσματα. 

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στη Μεθώνη, τον Μάρτιο του 2025/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στη Μεθώνη, τον Μάρτιο του 2025/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια - Oι λαμπερές red carpet εμφανίσεις

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης παρέμεινε πιστός στη φιλοσοφία του να χρησιμοποιεί αληθινές τοποθεσίες κι όχι ψηφιακά εφέ. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακές εικόνες που «ταξιδεύουν» τους θεατές στον μυθικό κόσμο της «Οδύσσειας».

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στη Μεθώνη/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στη Μεθώνη/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Οδύσσεια: Η συνομιλία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Το ταξίδι του «Οδυσσέα» «ζωντάνεψε» σε έξι διαφορετικές χώρες και σε μέρη μοναδικής ομορφιάς, από τις ακτές της Μεσσηνίας μέχρι τα ηφαιστειακά τοπία της Ισλανδίας.

Ελλάδα: Η περιπετειώδης «συνάντηση» του Οδυσσέα με τον Κύκλωπα Πολύφημο 

Από τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη δε θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα.

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Πελοπόννησο, από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο του 2025, με σκηνές στην παραλία Αλμυρόλακα, στην παραλία Βοϊδοκοιλιά, στο μεσαιωνικό κάστρο της Μεθώνης και στον Ακροκόρινθο, ένα μονολιθικό φρούριο με θέα την πόλη της Κορίνθου.

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στην παραλία Βοϊδοκοιλιά/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στην παραλία Βοϊδοκοιλιά/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στην παραλία Βοϊδοκοιλιά/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Γυρίσματα της ταινίας «Oδύσσεια» στην παραλία Βοϊδοκοιλιά/ ΙΝΤΙΜΕ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Άποψη του κάστρου της Μεθώνης/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Άποψη του κάστρου της Μεθώνης/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Άποψη του κάστρου της Μεθώνης/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Άποψη του κάστρου της Μεθώνης/ Eurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Προετοιμασίες για τα γυρίσματα της Οδύσσειας στο κάστρο του Ακροκορίνθου/ ΙΝΤΙΜΕ Ψωμάς Βασίλης

Προετοιμασίες για τα γυρίσματα της Οδύσσειας στο κάστρο του Ακροκορίνθου/ ΙΝΤΙΜΕ Ψωμάς Βασίλης

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Οδύσσεια: Τα μέρη της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

Το σπήλαιο του Νέστορα, ύψους περίπου 29 μέτρων, που βρίσκεται κοντά στην παραλία Βοϊδοκοιλιά στην Πύλο, αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες. 

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στην ιστορική σπηλιά, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία εδώ και αιώνες, γυρίστηκε η περιπετειώδης «συνάντηση» του Οδυσσέα με τον Κύκλωμα Πολύφημο. 

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Oδύσσεια» στην Πύλο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ιταλία: Η Ιθάκη και τα νησιά του Αιόλου

Η Σικελία και τα γύρω νησιά μεταμορφώθηκαν σε μερικά από τα σημαντικότερα μέρη της περιπλάνησης του Οδυσσέα. 

Αν και το βασίλειο του Οδυσσέα και της Πηνελόπης ήταν στην Ιθάκη σύμφωνα με το ομηρικό έπος, στη Σικελία και τα γύρω νησιά στήθηκε το κινηματογραφικό βασίλειο του Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον). 

«Οδύσσεια»: Οι μαγικές τοποθεσίες που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

Saint Catherine’s Castle στη Σικελία/ πηγή westofsicily

Το μεσαιωνικό κάστρο της Santa Caterina του 15ου αιώνα, στο νησί Φαβινιάνα, χρησιμοποιήθηκε ως βασικό σκηνικό για το παλάτι όπου η Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και ο γιος της Τηλέμαχος (Τομ Χόλαντ) ανέμεναν την επιστροφή του Οδυσσέα. 

Το κάστρο είναι χτισμένο σε έναν απόκρημνο λόφο 380 μέτρα πάνω από τη Μεσόγειο και δεν υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης, με αποτέλεσμα το cast και τα συνεργεία να περπατούν ως εκεί για τα γυρίσματα που κράτησαν τρεις εβδομάδες, ενώ ο εξοπλισμός μεταφερόταν με ελικόπτερο.

To νησί Βουλκάνο, ενός από τα 7 αιολικά νησιά, βόρεια της Σικελίας/ unsplash Andrea Campagna

To νησί Βουλκάνο, ενός από τα 7 αιολικά νησιά, βόρεια της Σικελίας/ unsplash Andrea Campagna

Γυρίσματα έγιναν και στα Αιολικά νησιά που βρίσκονται βόρεια της Σικελίας, με τις εικόνες από τις απόκρημνες ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Εκεί είναι το σημείο που ο Οδυσσέας αναπαύεται ως φιλοξενούμενος του βασιλιά Αιόλου, φύλακα των ανέμων.

Μαρόκο: Η αρχαία Τροία «ξαναζωντανεύει»

Το Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την απεικόνιση της αρχαίας Τροίας.

Άποψη του ιστορικιύ  Αΐτ Μπεν Χαντού/ photo credits pexels Ramon Perucho 

Άποψη του ιστορικιύ  Αΐτ Μπεν Χαντού/ photo credits pexels Ramon Perucho 

Το ιστορικό οχυρωμένο χωριό γνωστό ως κσαρ (ksar) είναι χτισμένο εξ ολοκλήρου από πηλό και άχυρο και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Άποψη του ιστορικιύ Αΐτ Μπεν Χαντού/ photo credits unsplash Markus Wagner

Άποψη του ιστορικιύ Αΐτ Μπεν Χαντού/ photo credits unsplash Markus Wagner

Παράλληλα, η παραθαλάσσια πόλη Εσαουίρα φιλοξένησε σημαντικές σκηνές με πλοία και θαλάσσια ταξίδια, χάρη στο φυσικό της λιμάνι και το εντυπωσιακό παραθαλάσσιο τοπίο.

Ισλανδία: Ο «Άδης» μέσα από ηφαιστειακά τοπία

Για τις πιο σκοτεινές και μυστηριώδεις σκηνές της ταινίας, τα γυρίσματα έγιναν στην Ισλανδία.

Άποψη της Ισλανδίας/ photo credits pexels Marek Piwnicki

Άποψη της Ισλανδίας/ photo credits pexels Marek Piwnicki

Οι μαύρες αμμουδιές, οι παγετώνες και τα ηφαιστειακά τοπία της χώρας χρησιμοποιήθηκαν για να αποδώσουν τον κόσμο του Άδη.

Άποψη της Ισλανδίας/ photo credits pexels Darrell Gough

Άποψη της Ισλανδίας/ photo credits pexels Darrell Gough

Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης επικεντρώθηκε στην παραλία Reynisfjara (Ρεΐνσφιάρα) με τη μαύρη άμμο.

 Παραλία Reynisfjara στην Ισλανδία/ photo credits pexels ArtHouse Studio

 Παραλία Reynisfjara στην Ισλανδία/ photo credits pexels ArtHouse Studio

Σκωτία: Στην άγρια φύση το βασίλειο της «Κίρκης»

Η βόρεια Σκωτία πρόσφερε μερικά από τα πιο επιβλητικά φυσικά σκηνικά της ταινίας.

To κάστρο Dunnottar στη Σκωτία/  photo credits pexels Rino Adamo

To κάστρο Dunnottar στη Σκωτία/  photo credits pexels Rino Adamo

Οι απόκρημνες ακτές, τα κάστρα και τα πυκνά δάση χρησιμοποιήθηκαν για να αποδώσουν μερικές σκηνές από το βασίλειο του Οδυσσέα, αλλά και το μυθικό νησί της Κίρκης.

Νορβηγία: Το αυθεντικό πλοίο του Οδυσσέα

Αν και τα βασικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω χώρες, η παραγωγή ταξίδεψε και στη Νορβηγία για να χρησιμοποιήσει ένα αυθεντικό, ωκεανοπόρο ξύλινο πλοίο, εμπνευσμένο από τα ιστορικά σκάφη των Βίκινγκς.

'Ενα από τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν στην Οδύσσεια- Φωτογραφία από τα γυρίσματα στην Πελοπόννησο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

'Ενα από τα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν στην Οδύσσεια του Νόλαν- Φωτογραφία από τα γυρίσματα στην Πελοπόννησο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη γνωστή επιμονή του Κρίστοφερ Νόλαν στον ρεαλισμό και στις πρακτικές κατασκευές, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση ψηφιακών εφέ.

Η «Οδύσσεια» εκτός από μια από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, είναι μια υπενθύμιση της διαχρονικής «δύναμης» του ομηρικού έπους. Όπως το ταξίδι του Οδυσσέα συνεχίζει εδώ και αιώνες να συγκινεί ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου, έτσι και η ταινία μετατρέπεται σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του πλανήτη.
 

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