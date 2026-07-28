Οδύσσεια: Η συνομιλία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στον σκηνοθέτη

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Ο Μητσοτάκης συνεχάρη και ευχαρίστησε τον Νόλαν για την «Οδύσσεια» / Βίντεο Σκάι

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Συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οδύσσεια: Τα μέρη της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία Οδύσσεια

Επίσης ο πρωθυπουργός στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.

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