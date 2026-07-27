Ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση με την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο κανονισμός. Με την έλλειψη συναίνεσης από την αντιπολίτευση τα προτεινόμενα άρθρα πέρασαν με 151 ψήφους και θα χρειαστεί στην ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή να λάβουν 180 ψήφους.

Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Γιώργος Κολοβάτσιος. καθώς η αντιπολίτευση δεν στήριξε την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση, τα προτεινόμενα άρθρα που χρειάζονται 151 ψήφους πέρασαν με τις ψήφους του βουλευτών της ΝΔ.

Πέρασε μετά το «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ η αλλαγή θητείας του ΠτΔ

Το μεγαλύτερο «αγκάθι για διαφοροποιήσεις ήταν το άρθρο 30 για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπήρξε έντονο «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ και τελικά το άρθρο πέρασε πέρασε με 158 «Ναι», 135 «Όχι» και ένα «παρών» το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προερχόταν από τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Έτσι τα άρθρα πήραν «εισιτήριο» για την επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει σε ένα μήνα. Αν και τότε θα λάβουν 151 ψήφους, τα άρθρα προς αναθεώρηση θα συμπεριληφθούν στην καταληκτική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί από την επόμενη Βουλή και η οποία θα απαιτεί 180 ψήφους.

