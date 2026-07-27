Αναθεώρηση Συντάγματος: Πέρασε η πρόταση της ΝΔ αλλά χωρίς συναίνεση

«Παρών» από τη Ντόρα Μπακογιάννη για την αλλαγή στη θητεία του ΠτΔ

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Ψηφοφορία για αναθεώρηση Συντάγματος: Τα προτεινόμενα άρθρα πέρασαν με 151 ψήφους (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρόταση της ΝΔ για συνταγματική αναθεώρηση πέρασε με 151 ψήφους στην Ολομέλεια, χωρίς στήριξη από την αντιπολίτευση.
  • Το άρθρο 30 για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εγκρίθηκε με 158 «Ναι» και 135 «Όχι».
  • Η επόμενη ψηφοφορία για τα προτεινόμενα άρθρα θα γίνει σε ένα μήνα και απαιτεί 151 ψήφους.
  • Η τελική έγκριση θα χρειαστεί 180 ψήφους από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή.

Ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση με την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο κανονισμός. Με την έλλειψη συναίνεσης από την αντιπολίτευση τα προτεινόμενα άρθρα πέρασαν με 151 ψήφους και θα χρειαστεί στην ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή να λάβουν 180 ψήφους. 

Κατατέθηκε η πρόταση ΝΔ στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star Γιώργος  Κολοβάτσιος. καθώς η αντιπολίτευση δεν στήριξε την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση, τα προτεινόμενα άρθρα που χρειάζονται 151 ψήφους πέρασαν με τις ψήφους του βουλευτών της ΝΔ.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος

Πέρασε μετά το «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ η αλλαγή θητείας του ΠτΔ 

Το μεγαλύτερο «αγκάθι για διαφοροποιήσεις ήταν το άρθρο 30 για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπήρξε έντονο «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ και τελικά το άρθρο πέρασε πέρασε με 158 «Ναι», 135 «Όχι» και ένα  «παρών» το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προερχόταν από τη Ντόρα Μπακογιάννη.  

Έτσι τα άρθρα πήραν «εισιτήριο» για την επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει σε ένα μήνα. Αν και τότε θα λάβουν 151 ψήφους, τα άρθρα προς αναθεώρηση θα συμπεριληφθούν στην καταληκτική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί από την επόμενη Βουλή και η οποία θα απαιτεί 180 ψήφους.
 

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