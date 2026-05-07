Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος

Καταργείται η κυβερνητική παρέμβαση για την εκλογή των ανώτατων δικαστών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 22:10 MasterChef: Ποιον προστάτεψε ο Μιχάλης από την μπριγάδα του;
07.05.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.200.000 ευρώ
07.05.26 , 22:05 MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»
07.05.26 , 22:03 Κρήτη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου
07.05.26 , 21:57 Ισθμός Κορίνθου: Συγκλονίζει ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος την 16χρονη
07.05.26 , 21:55 MasterChef: Το γλυκό χάρισε τη νίκη στην μπλε μπριγάδα στην Ομαδική
07.05.26 , 21:32 Προσωρινή συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Ποια είναι τα τρία στάδιά της
07.05.26 , 21:07 Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος
07.05.26 , 21:02 Casual αλλά εκθαμβωτική: Η νέα εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου
07.05.26 , 21:00 Kosmocar Trucks & Buses στην Transport Show 2026 με τη MAN
07.05.26 , 20:32 Τραγωδία στην Κηφισιά: Ηλικιωμένη σε αμαξίδιο εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
07.05.26 , 20:00 Λασκαράκη - Σουλτάτος: Η φωτογραφία που θύμισε εξώφυλλο σαπουνόπερας
07.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Η Μαρία έλυσε τον γρίφο 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος
07.05.26 , 19:25 Ford Pro: Δυναμική παρουσία στην έκθεση Transport Show
07.05.26 , 19:12 Ασπρόπυργος: Στο Star ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με πατίνι 12χρονου
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Αθηνά Οικονομάκου: Η ασπρόμαυρη αγκαλιά με τη Σιέννα. «Έλιωσε» το Instagram
Κάτια Ζυγούλη: «Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου»
MasterChef: Η πιο δύσκολη Δοκιμασία Αντιγραφής φέρνει αποχώρηση θρίλερ
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλες αλλαγές για την ποινική ευθύνη των υπουργών, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τη δημοσιονομική σταθερότητα θα εισηγηθεί η κυβέρνηση, στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης που ξεκινά μέσα στον Μάιο. Περισσότερες πληροφορίες μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης, στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Συνταγματική αναθεώρηση: Τα 30 προτεινόμενα άρθρα για τροποποίηση 

Η πρόταση της ΝΔ που παρουσιάστηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα περιλαμβάνει 30 προς αναθεώρηση άρθρα, ορισμένα εκ των οποίων πολυσυζητημένα.

Εισαγγελείς εφετών θα αξιολογούν τις δικογραφίες υπουργών - Καταργούνται οι προανακριτικές

Άρθρο 86, για την ευθύνη των υπουργών: Η ΝΔ προτείνει να γίνεται η αξιολόγηση από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση Δίωξης από Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Καταργείται συνεπώς η Προανακριτική της Βουλής, αλλά η Βουλή τελικά θα αποφασίζει για τη δίωξη ή μη.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος

Η μονιμότητα στο Δημόσιο

Άρθρο 103: Ουσιαστική κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με γρήγορη διαδικασία παύσης, και αυστηρή αξιολόγηση

Άρθρο 79: Εισάγεται συνταγματικός δημοσιονομικός κόφτης, κάτι σαν το γερμανικό μοντέλο της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος

Καταργείται η κυβερνητική παρέμβαση για την εκλογή των ανώτατων δικαστών

Άρθρο 90: Η ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων δε θα προκύπτει από το Υπουργικό, αλλά από ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή και μετά από πρόταση των Ανωτάτων Δικαστηρίων. 

Καταργείται η κυβερνητική παρέμβαση για την εκλογή των ανώτατων δικαστών

Η διαδικασία ξεκινά εντός Μαϊου, και η κατεύθυσνη θα δοθεί από αυτήν τη Βουλή, όμως, η διαδικασία ολοκληρώνεται εκ των πραγμάτων από τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
 |
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 |
ΚΟ ΝΔ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top