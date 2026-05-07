Μεγάλες αλλαγές για την ποινική ευθύνη των υπουργών, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τη δημοσιονομική σταθερότητα θα εισηγηθεί η κυβέρνηση, στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης που ξεκινά μέσα στον Μάιο. Περισσότερες πληροφορίες μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης, στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η πρόταση της ΝΔ που παρουσιάστηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα περιλαμβάνει 30 προς αναθεώρηση άρθρα, ορισμένα εκ των οποίων πολυσυζητημένα.

Εισαγγελείς εφετών θα αξιολογούν τις δικογραφίες υπουργών - Καταργούνται οι προανακριτικές

Άρθρο 86, για την ευθύνη των υπουργών: Η ΝΔ προτείνει να γίνεται η αξιολόγηση από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση Δίωξης από Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Καταργείται συνεπώς η Προανακριτική της Βουλής, αλλά η Βουλή τελικά θα αποφασίζει για τη δίωξη ή μη.

Η μονιμότητα στο Δημόσιο

Άρθρο 103: Ουσιαστική κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με γρήγορη διαδικασία παύσης, και αυστηρή αξιολόγηση

Άρθρο 79: Εισάγεται συνταγματικός δημοσιονομικός κόφτης, κάτι σαν το γερμανικό μοντέλο της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Καταργείται η κυβερνητική παρέμβαση για την εκλογή των ανώτατων δικαστών

Άρθρο 90: Η ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων δε θα προκύπτει από το Υπουργικό, αλλά από ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή και μετά από πρόταση των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Η διαδικασία ξεκινά εντός Μαϊου, και η κατεύθυσνη θα δοθεί από αυτήν τη Βουλή, όμως, η διαδικασία ολοκληρώνεται εκ των πραγμάτων από τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές.