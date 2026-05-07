MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ενόχλησε τον διαγωνιζόμενο

07.05.26 , 22:05 MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σαμ και ο Μιχάλης κέρδισαν την Ομαδική Δοκιμασία με το γλυκό τους, χαρίζοντας νίκη στην μπλε μπριγάδα.
  • Ο Φίλιπ είναι υποψήφιος προς αποχώρηση για δεύτερη συνεχόμενη φορά με 4 αρνητικές ψήφους.
  • Εκφράζει την απογοήτευσή του για την ψηφοφορία και δηλώνει ότι είναι ψυχολογικά κουρασμένος.
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης ζήτησε να παραιτηθεί από αρχηγός, αλλά η πρότασή του απορρίφθηκε.
  • Η εβδομάδα ξεκίνησε θετικά για τον Φίλιπ, αλλά κατέληξε με την πίεση της υποψηφιότητας.

Το γλυκό του Σαμ και του Μιχάλη «λύτρωσε» την μπλε μπριγάδα, χαρίζοντάς της τη νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία. Αυτό σημαίνει πως οι κόκκινοι καλούνται να βγάλουν στον «τάκο» έναν παίκτη από την ομάδα τους.

Με τέσσερις αρνητικές ψήφους, έναντι τριών που συγκέντρωσε ο Τάσος, ο Φίλιπ αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά υποψήφιος προς αποχώρηση. Έτσι, η εβδομάδα που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς ολοκληρώνεται με τον διαγωνιζόμενο να δίνει μάχη για την παραμονή του στον διαγωνισμό.

Εμφανώς επηρεασμένος από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο 43χρονος μάγειρας ήταν συναισθηματικά φορτισμένος κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Όπως εξομολογήθηκε, δεν είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά για αυτήν την εξέλιξη:

MasterChef: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Φίλιπ μετά την ψηφοφορία

«Μαύρη ποδιά πάλι, τέσσερις ψήφοι. Τι να πω; Κουράστηκα. Είμαι δυνατός ψυχολογικά, αλλά… Η προηγούμενη εβδομάδα με τσάκισε. Κάτι που με πείραξε ήταν ότι την προηγούμενη εβδομάδα με ψήφισαν επειδή είπαν πως δεν έκανα αρκετά πράγματα. Και σήμερα έκανα αρκετά πράγματα, ενώ ο Τάσος έκανε λιγότερα, όμως ο Πάνος ψήφισε ξανά εμένα. Σηκώθηκα σήμερα και δεν περίμενα ότι θα φορέσω μαύρη ποδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμουν ψυχολογικά προετοιμασμένος, αλλά σήμερα 100% δεν είμαι προετοιμασμένος για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Δημητριάδης ζήτησε να παραιτηθεί από αρχηγός, προκειμένου να τεθεί και ο ίδιος στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε, καθώς υποβλήθηκε αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία.

