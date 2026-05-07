Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους

Οικογενειακές στιγμές ξεκούρασης λίγο πριν τις υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό

Στιγμές χαλάρωσης για τον Γάλλο σούπερ-σταρ και την οικογένεια του / Φωτογραφίες NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο μετά την θριαμβευτική πρόκριση του Ολυμπιακού για το Final Four της Αθήνας, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας, ο Γάλλος σούπερ-σταρ Εβάν Φουρνιέ, απόλαυσε την ανοιξιάτικη Αθήνα, παρέα με την οικογένεια του.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον άσο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, να κάνει τη βόλτα του στη Γλυφάδα, δίπλα στη θάλασσα, μαζί με τη σύζυγό του, Λόρα, και τα παιδιά τους.

Euroleague: Στο Final Four για πέμπτη σερί σεζόν ο Ολυμπιακός!

Το ζευγάρι που συνηθίζει να κρατάει τη σχέση του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρήκε λίγο ελεύθερο χρόνο για οικογενειακές στιγμές, καθώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το Μονακό, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση με συνοπτικές διαδικασίες

evan laura fournier 

Ο Εβάν και η Λόρα Φουρνιέ, με τα παιδιά τους στη Γλυφάδα / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζώτος

Φανερά ευδιάθετος, ο Φουρνιέ επισκέφτηκε καταστήματα της περιοχής και αντιμετώπισε με χαμόγελο τόσο τα συγχαρητήρια, όσο και τα «πειράγματα» των περαστικών. Άλλωστε ο Γάλλος, πέρα από τα αγωνιστικά του προσόντα, έχει αποδείξει ότι είναι λάτρης της χώρας μας, και δε διστάζει να επισκέπτεται συχνά-πυκνά, διάφορους «αναπάντεχους» προορισμούς σε συνοικίες της πόλης.

Σε λίγες ημέρες, ο Ολυμπιακός, θα κληθεί να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον μεγάλο στόχο της σεζόν, που δεν είναι άλλος από την φετινή Euroleague, και ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να είναι βασικός συντελεστής αυτής της προσπάθειας. 

