Πανελλαδικές 2026: Πώς Να Στηρίξουν Τα Παιδιά Οι Γονείς

Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά στάδια στη ζωή ενός μαθητή. Όσο πλησιάζει η στιγμή των εξετάσεων, η ένταση αυξάνεται και η ανάγκη για σταθερότητα γίνεται πιο έντονη. Σε αυτή τη φάση, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός.

Η στήριξη δε χρειάζεται υπερβολές - χρειάζεται συνέπεια, κατανόηση και σωστή στάση. Το star.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Πουκαμισάς σας προτείνουν 8 τρόπους για να βοηθήσετε το παιδί σας ουσιαστικά:

1. Διαμορφώστε ένα ήρεμο πλαίσιο καθημερινότητας

Η σταθερότητα στο σπίτι λειτουργεί υποστηρικτικά. Φροντίστε να υπάρχει ησυχία, τάξη και αποφυγή εντάσεων, ώστε το παιδί να μπορεί να συγκεντρώνεται χωρίς περισπασμούς.

2. Στηρίξτε την οργάνωση του χρόνου του

Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης, με ισορροπία ανάμεσα σε διάβασμα και ξεκούραση, βοηθά τον μαθητή να διατηρήσει την απόδοσή του μέχρι το τέλος.

3. Δώστε χώρο στην έκφραση

Ακούστε χωρίς να διορθώνετε ή να πιέζετε. Η αίσθηση ότι μπορεί να μιλήσει ελεύθερα ενισχύει την ψυχική του ανθεκτικότητα.

4. Φροντίστε τις βασικές ανάγκες

Η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η ήπια κίνηση μέσα στην ημέρα συμβάλλουν ουσιαστικά στη συγκέντρωση και στη διατήρηση ενέργειας.

5. Διατηρήστε στιγμές αποφόρτισης

Μικρά «διαλείμματα ζωής» - μια βόλτα, μια συζήτηση, μια ευχάριστη δραστηριότητα - βοηθούν τον μαθητή να επανέρχεται πιο συγκεντρωμένος.

6. Επικοινωνήστε με τους εκπαιδευτικούς

Η συνεργασία με τους καθηγητές προσφέρει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες του παιδιού και επιτρέπει πιο στοχευμένη υποστήριξη.

7. Βοηθήστε τον να διαχειριστεί το άγχος

Αναγνωρίστε το άγχος ως φυσιολογικό. Ενθαρρύνετε απλές πρακτικές, όπως βαθιές αναπνοές ή σύντομο περπάτημα, που βοηθούν στην αποφόρτιση.

8. Κρατήστε την ισορροπία στην προσδοκία

Οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Η αξία βρίσκεται στην προσπάθεια, στη συνέπεια και στη διαδρομή που ακολουθεί ο μαθητής.

Η περίοδος αυτή δοκιμάζει όχι μόνο τους υποψηφίους, αλλά και τις οικογένειές τους. Με ψυχραιμία, υπομονή και εμπιστοσύνη, μπορείτε να αποτελέσετε το πιο σταθερό στήριγμα για το παιδί σας.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!