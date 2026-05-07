Είναι ένας από τους επτά ήρωες στην παράσταση Σχέδιο Προμηθεύς του Γιώργου Αδαμαντιάδη που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα & Τρίτη στο θέατρο Καλλιρρόης.

Κάποια στιγμή ο Αλέξης «ορμάει» στη σκηνή κι αλλάζει την πλοκή του έργου, ως ο γραμματέας του αριστερού πολιτικού κόμματος λίγες ώρες πριν την 21η Απριλίου του '67 και την έλευση της Δικτατορίας.

Ο Αλέξης Σαριγιάν (δεξιά) με τον Στέλιο Μοίρα

Μέσα από μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική συνέντευξη, ο ταλαντούχος ηθοποιός που έχει επικεντρωθεί στο θέατρο, αποκαλύπτεται στο Star.gr.

Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που σε χαρακτηρίζουν;

Δομή, ένστικτο κι ευθύνη.

Τι σε έπιασε πρώτο διαβάζοντας το Σχέδιο Προμηθεύς;

Με... έπιασε σύγκρυο!

Ο ρόλος σου τι είναι: ένστικτο ή σκέψη;

Ένστικτο...

Πόσο κοντά σου είναι ο χαρακτήρας που υποδύεσαι;

Διαφέρουμε στις στρατηγικές και στις επιλογές. Κατά τα άλλα μοιραζόμαστε τα ίδια εκφραστικά μέσα.

Τι φοβάται περισσότερο ο ήρωάς σου;

Τη στέρηση της ελευθερίας.

Βία: λύση ή αδιέξοδος;

Αδιέξοδος.

Ο Αλέξης Σαριγιάν με τον Γιώργο Αδαμαντιάδη

Σε ποιο σημείο της παράστασης... σφίγγεσαι;

Στο αναπόφευκτο.

Αν ζούσες το ’67, τι θα έκανες;

Εξαρτάται από το ατομικό διακύβευμα. Με τα δεδομένα του τώρα, πιστεύω πως θα πάλευα ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων με όσα όπλα έχω διαθέσιμα.

Τι κουβαλάς φεύγοντας από τη σκηνή;

Ένα μούδιασμα.

Γιατί πρέπει να δούμε την παράσταση;

Έχουμε πάρει δυστυχώς διαζύγιο από την ιστορία του τόπου, έχουμε πάρει διαζύγιο από τη «συγκριτική σκέψη». Δε διδάσκεται πια και -το χειρότερο- ολοένα και λιγοστεύουν οι αφορμές για αναζήτηση, εξέλιξη πολιτικής σκέψης κι ανάπτυξη ιδεολογίας στην σύγχρονη ετοιματζίδικη κοινωνία.

Η παράσταση αναδεικνύει τα ιστορικά γεγονότα μέσα από το πρίσμα των ανθρώπων που τα βιώνουν - τα λάθη, ο φόβος, ο θυμός (κ.ά.) είναι όλα ανθρώπινα κι αναγνωρίσιμα, σε αντίθεση με την όποια θεωρητική/ακαδημαϊκή προσέγγιση των γεγονότων.

Ο Αλέξης Σαριγιάν πρωταγωνιστεί στην παράσταση Σχέδιο Προμηθεύς του Γιώργου Αδαμαντιάδη στο θέατρο Καλλιρρόης.



Θέατρο Καλλιρόης

Καλλιρρόης 10, Αθήνα

Τηλ.: 210-7234567

Παίζουν: Γιώργος Χριστάκης, Ειρήνη Κατσινούλα, Κατερίνα Κυπραίου, Στέλιος Μοίρας, Αλεξάν Σαριγιάν, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Κρίνα Δαλακλή

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Γιάννης Ζαφείρης, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Ειρήνη Κατσινούλα,

Κείμενο: Γιώργος Αδαμαντιάδης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Δημήτρης Λογοθέτης

Sound Design: Σταμάτης Σπυρόπουλος

Graphic Design: Γιάννης Ζαφείρης

Παραγωγή: 14η ΜΕΡΑ

Επικοινωνία: Art Ensemble Μαρίκα Αρβανιτοπούλου



Φιλική συμμετοχή/Ηχογραφήσεις: Γιάννης Ζαφείρης, Στράτος Παπουτσάς, Ξενοφών Σάμιος, Βλάσσης Πολυχρονόπουλος, Αποστόλης Βογιατζής

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

