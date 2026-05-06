Σχέδιο Προμηθεύς - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Καλλιρόης

Τα μπάσταρδα του Σίσσυφου κι ο Γιώργος Αδαμαντιάδης μεγαλουργούν

Η θεατρική ομάδα Τα μπάσταρδα του Σίσσυφου, παρουσιάζει ένα πολιτικό θεατρικό έργο με θέμα τη Χούντα των συνταγματαρχών, καταφέρνοντας το εξής παράδοξο: Σε ένα απόλυτα «ελληνικό» θέμα, δίνει μια κινηματογραφική αίσθηση, θυμίζοντας άλλοτε φιλμ νουάρ κι άλλοτε κατασκοπικό θρίλερ.

Το ταλέντο στο Σχέδιο Προμηθεύς του Γιώργου Αδαμαντιάδη που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο θέατρο Καλλιρόης, περισσεύει, με τους ήρωες να μπαίνουν σταδιακά στην πλοκή και την Κατερίνα Κυπραίου ως «Νατάσα» να κρατάει τον ρόλο-κλειδί.

Βρισκόμαστε το 1967, λίγες ώρες πριν την ανατροπή του πολιτεύματος στην Ελλάδα την 21η Απριλίου. Σε ένα χαοτικό πολιτικό γραφείο νεολαίας, ένα μήνα πριν τις εκλογές, ο Μάριος κι η Μαίρη ανακαλύπτουν ένα δέμα που δε θα έπρεπε ποτέ να φτάσει στα χέρια τους: ηχητικές καταγραφές, φωτογραφίες κι έγγραφα μιας ομάδας αξιωματικών, με αρχηγό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, που ετοιμάζεται να καταλύσει τη δημοκρατία μέσα στις επόμενες ώρες. Καθώς η νύχτα προχωρά, η αγωνία μετατρέπεται σε πανικό κι ο πανικός σε πολιτικό και ηθικό αδιέξοδο. Ανάμεσα σε ιδεολογικές συγκρούσεις, φόβο, οργή κι απελπισία, οι νεαροί αγωνιστές φτάνουν μπροστά σε ένα ακραίο ερώτημα: Μπορεί μια πράξη βίας να σταματήσει τη δικτατορία πριν τη γέννηση της;

Όπως προφανώς είναι το ζητούμενο των Γιάννη Ζαφείρη, Γιώργου Αδαμαντιάδη κι Ειρήνης Κατσινούλα στη σκηνοθεσία, το λιτό σκηνικό του πολιτικού γραφείου της εποχής, ρίχνει το βάρος στους διαλόγους και την ψυχολογική πίεση των ηρώων. Η ατμόσφαιρα ενισχύεται από τον φωτισμό (του Δημήτρη Λογοθέτη), που διαχωρίζει τον εξωτερικό από τον εσωτερικό χώρο, δίνοντας την κατάλληλη ένταση στο φινάλε.

Μάριος (Γιώργος Χριστάκης), Νατάσα (Κατερίνα Κυπραίου) και Μαίρη (Ειρήνη Κατσινούλα) μεταφέρουν στο κοινό την ελπίδα, την ορμή και την επαναστατική διάθεση που διαχρονικά χαρακτηρίζει τα νιάτα. Αυτό γρήγορα μετατρέπεται σε φόβο κι αγωνία με τους «αρχηγούς» (Στέλιος Μοίρας, Αλέξης Σαριγιάν & Γιώργος Αδαμαντιάδης) της οργάνωσης να εισβάλλουν στην πλοκή. Λίγο πριν το φινάλε, η είσοδος της Κρίνας Δαλακλή όπως και μία αποκάλυψη, ανατρέπουν τα δεδομένα. 

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στο καστ της παράστασης, είναι σίγουρα η σύνδεση των ηθοποιών μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αξιοθαύμαστη πειστικότητα στον τρόπο που ενσαρκώνουν τους νέους μιας άλλης εποχής, χωρίς να καταφεύγουν σε γραφικότητες. 

Η παράσταση μεταδίδει στον θεατή την αίσθηση ότι είναι «αυτήκοος μάρτυρας» σε συζητήσεις που δε θα έπρεπε ποτέ να βγουν από τους τέσσερις τοίχους ενος γραφείου, με την πολιτική ίντριγκα να μετατρέπεται σε προσωπικό δράμα.

Το Σχέδιο Προμηθεύς επαληθεύει την άποψη ότι οι καλλιτεχνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι ταλαντούχες, αποτελούν την ελπίδα του ελληνικού θεάτρου. Ένα θέατρο που «παντρεύει» το παλιό με το καινούργιο, σε όλους τους τομείς.

Σχέδιο Προμηθεύς
του Γιώργου Αδαμαντιάδη

Θέατρο Καλλιρόης
Καλλιρρόης 10, Αθήνα
Τηλ.: 210-7234567

Παίζουν: Γιώργος Χριστάκης, Ειρήνη Κατσινούλα, Κατερίνα Κυπραίου, Στέλιος Μοίρας, Αλεξάν Σαριγιάν, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Κρίνα Δαλακλή

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Γιάννης Ζαφείρης, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Ειρήνη Κατσινούλα,
Κείμενο: Γιώργος Αδαμαντιάδης
Σχεδιασμός Φωτισμού: Δημήτρης Λογοθέτης
Sound Design: Σταμάτης Σπυρόπουλος
Graphic Design: Γιάννης Ζαφείρης
Παραγωγή: 14η ΜΕΡΑ
Επικοινωνία: Art Ensemble Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Φιλική συμμετοχή/ Ηχογραφήσεις: Γιάννης Ζαφείρης, Στράτος Παπουτσάς, Ξενοφών Σάμιος, Βλάσσης Πολυχρονόπουλος, Αποστόλης Βογιατζής

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

Online προπώληση: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Εισιτήρια εδώ!

