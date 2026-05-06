Ο Νίκος Συρίγος μίλησε στο The 2Night Show κι εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τον τρόπο που ο Γιώργος Λιάγκας χειρίζεται ζητήματα της επικαιρότητας δηλώνοντας πως δε θα μπορούσε να υπάρξει επαγγελματική συνύπαρξη μεταξύ τους. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή την Τρίτη 5 Μαΐου και αναφέρθηκε τόσο στη δική του πορεία όσο και σε τηλεοπτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Συρίγος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ANT1

Σχολίασε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου την τηλεοπτική παρουσία του Γιώργου Λιάγκα λέγοντας ότι δεν του είναι δυνατό να συνεργαστεί μαζί του. Όπως είπε αυτολεξεί: «Δε θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει... Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Νισάφι πια. Τόσα χρόνια είσαι στην τηλεόραση. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις, σταμάτα το. Δεν μπορώ, αλήθεια».

Παρά τις ενστάσεις του, σημείωσε ότι δεν αμφισβητεί τον χαρακτήρα του παρουσιαστή εκτός τηλεόρασης. Όπως είπε: «Δε λέω ότι είναι κακός άνθρωπος και ούτε θα το πως. Ίσα ίσα ξέρω από φίλους μου ότι στην παρέα είναι διαφορετικός και πάρα πολύ καλός πατέρας. Αδιαμφισβήτητο αυτό. Καλό είναι για τον ίδιο να βγάλει τον πραγματικό του εαυτό, αυτόν που όλοι μου περιγράφουν και πιστεύω ότι υπάρχει. Ας τον βγάλει στην τηλεόραση και πιστεύω ότι θα κάνει καλό και στον ίδιο και στην κοινωνία. Αυτό το κουτί έχει τεράστιο βεληνεκές και μπαίνει μέσα στα σπίτια. Ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στο τι δείχνουμε στον κόσμο».

Μιλώντας για τη δουλειά του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!: «Είμαι πέντε χρόνια στην εκπομπή με την Σίσσυ. Πάμε για τον έκτο. Επειδή ξεκινήσαμε από την αρχή και ήταν πολύ καθαρή η σχέση μας, δεν με ήξερε και δεν την ήξερα, αλλά χωρίς τη Σίσσυ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να καταφέρω έστω αυτά τα πολύ λίγα που έχω καταφέρει στην τηλεόραση. Ξέρεις γιατί; Γιατί η Σίσσυ σου δίνει απλόχερα ελευθερία».

Ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε και στη γενικότερη εικόνα της τηλεόρασης αναφέροντας: «Πολλές φορές συνηθίζουν τα τηλεοπτικά πρόσωπα να κοιτάνε τον εαυτό τους μέσα από την οθόνη κι όχι το πώς είναι κανονικά. Αυτό τους κάνει να έχουν ο καθένας έναν ρόλο αλλά εγώ ρόλο δεν έχω».