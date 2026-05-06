Νίκος Συρίγος: «Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα»

Ρίχνει λάδι στην κόντρα του με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 09:52 Ηρώ Πεκτέση: «Ταιριάζουμε απόλυτα με τον Νεκτάριο»- Τι είπε για τον γάμο
06.05.26 , 09:47 Λάκης Λαζόπουλος: «Από τι να κουραστώ, να ανεβαίνω σκαλοπάτια;»
06.05.26 , 09:25 Νίκος Συρίγος: «Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα»
06.05.26 , 09:09 Alexandra Căpitănescu: Οι σπουδές στην Ιατρική Φυσική και η Eurovision
06.05.26 , 09:03 Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο
06.05.26 , 09:03 Λάκης Λαζόπουλος: Η ηλικία, ο θάνατος της συζύγου του και η κόρη του
06.05.26 , 09:00 Audi RS 5 :Φέρνει την εξηλεκτρισμένη ισχύ της Audi Sport στη Formula 1
06.05.26 , 08:38 Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Άνδρου
06.05.26 , 08:26 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Έτσι άλλαξε η ζωή της τα τελευταία έξι χρόνια!
06.05.26 , 08:08 Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου
06.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Μαΐου
05.05.26 , 23:52 MasterChef: Το AI μπαίνει στην ομαδική δοκιμασία - Δείτε το trailer
05.05.26 , 23:50 MasterChef: Η μπλε μπριγάδα έστειλε δύο ακόμα παίκτες της στον «τάκο»
05.05.26 , 23:45 MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
05.05.26 , 23:41 Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Συρίγος δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Γιώργο Λιάγκα λόγω του τρόπου που προσεγγίζει τα θέματα.
  • Αναφέρθηκε στις επανειλημμένες συγγνώμες του Λιάγκα, χαρακτηρίζοντάς τες ανέκδοτο.
  • Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Λιάγκας είναι καλός άνθρωπος εκτός τηλεόρασης, αλλά πρέπει να δείξει τον πραγματικό του εαυτό.
  • Σημείωσε τη σημασία της προσοχής που πρέπει να δείχνουν οι παρουσιαστές στο κοινό.
  • Αναγνώρισε τη στήριξη της Σίσσυς Χρηστίδου στην καριέρα του στην τηλεόραση.

Ο Νίκος Συρίγος μίλησε στο The 2Night Show κι εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τον τρόπο που ο Γιώργος Λιάγκας χειρίζεται ζητήματα της επικαιρότητας δηλώνοντας πως δε θα μπορούσε να υπάρξει επαγγελματική συνύπαρξη μεταξύ τους. Ο δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή την Τρίτη 5 Μαΐου και αναφέρθηκε τόσο στη δική του πορεία όσο και σε τηλεοπτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Συρίγος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Νίκος Συρίγος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ANT1

Σχολίασε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου την τηλεοπτική παρουσία του Γιώργου Λιάγκα λέγοντας ότι δεν του είναι δυνατό να συνεργαστεί μαζί του. Όπως είπε αυτολεξεί: «Δε θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει... Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Νισάφι πια. Τόσα χρόνια είσαι στην τηλεόραση. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις, σταμάτα το. Δεν μπορώ, αλήθεια».

Νίκος Συρίγος: «Ο Λιάγκας αφήνει τους συνεργάτες του να γίνονται βορά»

Σε άλλο σημείο, στο ίδιο θέμα, ανέφερε επίσης «Δε θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει… Έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει! Νισάφι πια. Τόσα χρόνια είσαι στην τηλεόραση, σταμάτα, μην το κάνεις... Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις, σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια».

Παρά τις ενστάσεις του, σημείωσε ότι δεν αμφισβητεί τον χαρακτήρα του παρουσιαστή εκτός τηλεόρασης. Όπως είπε: «Δε λέω ότι είναι κακός άνθρωπος και ούτε θα το πως. Ίσα ίσα ξέρω από φίλους μου ότι στην παρέα είναι διαφορετικός και πάρα πολύ καλός πατέρας. Αδιαμφισβήτητο αυτό. Καλό είναι για τον ίδιο να βγάλει τον πραγματικό του εαυτό, αυτόν που όλοι μου περιγράφουν και πιστεύω ότι υπάρχει. Ας τον βγάλει στην τηλεόραση και πιστεύω ότι θα κάνει καλό και στον ίδιο και στην κοινωνία. Αυτό το κουτί έχει τεράστιο βεληνεκές και μπαίνει μέσα στα σπίτια. Ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στο τι δείχνουμε στον κόσμο».

Νίκος Συρίγος: «Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα»

Μιλώντας για τη δουλειά του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!: «Είμαι πέντε χρόνια στην εκπομπή με την Σίσσυ. Πάμε για τον έκτο. Επειδή ξεκινήσαμε από την αρχή και ήταν πολύ καθαρή η σχέση μας, δεν με ήξερε και δεν την ήξερα, αλλά χωρίς τη Σίσσυ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να καταφέρω έστω αυτά τα πολύ λίγα που έχω καταφέρει στην τηλεόραση. Ξέρεις γιατί; Γιατί η Σίσσυ σου δίνει απλόχερα ελευθερία».

Ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε και στη γενικότερη εικόνα της τηλεόρασης αναφέροντας: «Πολλές φορές συνηθίζουν τα τηλεοπτικά πρόσωπα να κοιτάνε τον εαυτό τους μέσα από την οθόνη κι όχι το πώς είναι κανονικά. Αυτό τους κάνει να έχουν ο καθένας έναν ρόλο αλλά εγώ ρόλο δεν έχω».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top