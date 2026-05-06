Για τη σχέση της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο μίλησε η Ηρώ Πεκτέση.

«Είμαστε δύο άνθρωποι που συνεννοούμαστε απόλυτα. Προφανώς και δε με ενοχλεί να μιλάει για μας και να λέει ό,τι θέλει, όπως μπορώ κι εγώ να κάνω το ίδιο. Είμαστε ελεύθεροι να λειτουργούμε όπως θέλουμε. Απλώς, εγώ δε μιλάω, δεν είμαι πολύ εξωστρεφής, ούτε τα πηγαίνω καλά με τα social media», παραδέχτηκε η ηθοποιός του «Άγιου Έρωτα» για τη σχέση της με τον επιχειρηματία σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

Η αποκάλυψη για το ειδύλλιό τους είχε γίνει στα τέλη Μαρτίου από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία είχε πει στον αέρα του Happy Day ότι: «Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πάει πολύ γρήγορα και ζεστά, ότι σύντομα θα φάμε κουφέτα. Τώρα, ξέρω ότι ο ένας έχει δει στα μάτια του άλλου τον ιδανικό σύντροφο για τη δημιουργία οικογένειας, οπότε ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε κι άλλα καλά νέα».

Η Ηρώ Πεκτέση ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι δεν παντρεύεται με τον επιχειρηματία. «Έχει μια απόσταση το “μπορεί να φάμε κουφέτα” από το “παντρεύομαι”. Υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να γίνουν», κατέληξε.

Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, που γνωρίσαμε από τον πρώτο του γάμο με την Κατερίνα Λάσπα, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, παραδέχτηκε στο «Πρωινό» του Ant1 ότι γνώρισε την ηθοποιό στους Αρκιούς μέσω κοινής παρέας. Εκείνη έκανε σερφ κι εκείνος τζετ σκι. «Δεν έχει σχέση με πολλές γυναίκες», τόνισε, «βρήκα καλοσύνη στο πρόσωπό της». Για το ενδεχόμενο γάμου, ο επιχειρηματίας είχε απαντήσει πως: «Αν μου κάνει πρόταση θα το δεχτώ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά μόλις μου κάνει πρόταση, έχω δεχτεί αμέσως ναι. Μόλις μου το πει, τότε έφυγα κατευθείαν».

H σχέση τους μετρά περίπου 8 μήνες.