Νότης Σφακιανάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της αδερφής του

Θρήνος για τον δημοφιλή τραγουδιστή

Πένθος στην οικογένεια Σφακιανάκη – Το τελευταίο αντίο στην Πολυάννα
Στο πένθος έχει «βυθιστεί» ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με ακόμη μία βαριά προσωπική απώλεια. Το βράδυ της Δευτέρας (04/05/2026) έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του αδερφή, Πολυάννα Σφακιανάκη, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα. Για τον λόγο αυτό είχε μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου υποβαλλόταν σε θεραπείες, ελπίζοντας σε βελτίωση της υγείας της. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Κω, τον τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας της, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω της δύο κόρες, την Κατερίνα και τη Μαρία Ανδρουλή, οι οποίες θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της.


Οι τραγικές απώλειες στη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

Η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ πένθος για τον καλλιτέχνη, ο οποίος πριν από περίπου έξι μήνες είχε χάσει και τη σύζυγό του, Κίλι Σφακιανάκη.

Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, καλείται για δεύτερη φορά να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας αγαπημένων του προσώπων, γεγονός που τον βυθίζει ξανά στη θλίψη.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 1984 και παντρεύτηκε το 1991. Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά: Την Αφροδίτη και τον Απόλλωνα. Μπορεί να ήταν σε διάσταση από το 2019 ωστόσο διατηρούσε πολύ καλή σχέση.

Αυτές οι δύο απώλειες δεν ήταν οι μόνες που καταρράκωσαν τον τραγουδιστή. Το 2004  ο Νότης έχασε ξαφνικά τον αδερφό του, γεγονός που τον τσάκισε ψυχολογικά. 

Ο ίδιος μάλιστα σε εμφάνισή του σε εκπομπή το 2018 βούρκωσε όταν τον είδε σε βίντεο. Οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι και ο τραγουδιστής του είχε αφιερώσει το τραγούδι «Αδελφέ μου».


 

