Σε θάνατο καταδικάστηκε ο κούριερ που σκότωσε την 7χρονη Αθένα

«Θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού», φώναζαν οι συγγενείς

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο κούριερ Τάνερ Χόρνερ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ στο Τέξας.
  • Η δίκη περιλάμβανε σοκαριστικό βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της Αθένα, που προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους παρευρισκόμενους.
  • Ο Χόρνερ ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία ήταν ατύχημα, αλλά οι ένορκοι δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του.
  • Η ψυχίατρος κατέθεσε ότι ο Χόρνερ παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε βία και ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της εγκληματικής του ενέργειας.
  • Η ποινή του Χόρνερ θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση σε μελλοντική ημερομηνία.

Σε θάνατο καταδικάστηκε ο κούριερ, ο οποίος δολοφόνησε την 7χρονη Αθένα Στραντ στο Τέξας

Οι ένορκοι μετά από τρίωρη συνεδρίαση έκριναν τον Τάνερ Χόρνερ ένοχο για τη δολοφονία του μικρού κοριτσιού και ο δικαστής ανακοίνωσε πως θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση πριν την ανατολή του ήλιου σε μια μελλοντική ημερομηνία. 

Τέξας: Διανομέας ομολόγησε ότι απήγαγε και στραγγάλισε την 7χρονη Athena

Ο Χόρνερ άκουσε ανέκφραστος την επιβολή της ποινής του, ενώ την ίδια ώρα ο θείος της 7χρονης του φώναζε: «θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού».

«Θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Αθένα. Το όνομά της θα μείνει για πάντα στη μνήμη. Το όνομά της θα γιορτάζεται για πάντα. Όλοι θα σε ξεχάσουν. Ήθελες τα 15 λεπτά δόξας σου. Τα πήρες. Και κανείς δε θα σε θυμάται μετά από αυτό», είπε, με τον κατηγορούμενο να τον κοιτάζει με ένα παγωμένο βλέμμα.

Τέξας: Το βίντεο που σόκαρε ολόκληρη τη δικαστική αίθουσα

Η μικρή Αθένα δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε βίντεο από τις τελευταίες της στιγμές, που «πάγωσε» τους πάντες μέσα στη δικαστική αίθουσα. 

Αρκετοί από τους ενόρκους δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ συγγενείς του κοριτσιού αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, αφού δεν άντεξαν να δουν όσα πέρασε το παιδί πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγεται η Αθένα να ρωτάει επανειλημμένα τον Χόρνερ «είσαι απαγωγέας;» κι εκείνος να τη διατάζει να καθίσει και να κάνει ησυχία, απειλώντας την ότι θα της κάνει κακό. 

Στα πλάνα από την κάμερα που βρισκόταν μέσα στο φορτηγό της εταιρείας ταχυμεταφορών, στο οποίο σημειώθηκε και η δολοφονία της 7χρονης, φαίνεται ο δράστης να ανεβάζει το κοριτσάκι στο φορτηγό, να κάθεται στη θέση του οδηγού και να φεύγει. 

Τότε η μικρή ακούγεται να τον ρωτάει αν είναι απαγωγέας και τον 34χρονο να αλλάζει την κουβέντα, ρωτώντας την για το σχολείο και τους δασκάλους της. 

Στη συνέχεια κάλυψε την κάμερα, όμως όσοι βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα άκουγαν όσα φρικιαστικά ακολούθησαν. 

«Είσαι πολύ όμορφη. Το ξέρεις αυτό;» ακούστηκε να λέει ο 34χρονο πριν το φορτηγό να σταματήσει. «Είναι αυτό το σπίτι σου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ακούγεται να ρωτά μετά από λίγο η Αθένα με τον Χόρνερ να ακούγεται να της ζητά να βγάλει το πουκάμισό της και το κοριτσάκι να του απαντά «όχι» και να ζητά τη μαμά του. 

Ανατριχίλα προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ δολοφονούσε την 7χρονη, ο δράστης τραγουδούσε. Στο ίδιο βίντεο ακούγεται η Αθένα να ουρλιάζει από τον πόνο, με τον Χόρνερ να της φωνάζει «σκάσε, αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα».

Ο 34χρονος υποστήριξε ότι χτύπησε κατά λάθος την Αθένα με το φορτηγό ενώ παρέδιδε ένα δέμα και ότι τη σκότωσε στραγγαλίζοντάς την, φοβούμενος ότι θα τον αποκαλύψει. 

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έπεισαν ούτε τους εισαγγελείς, ούτε τους ενόρκους. 

Η ψυχίατρος, Εϊλίν Ράιαν, η οποία εξέτασε τον Χόρνερ κατέθεσε πως ο δράστης της είπε πως «έκανε» μια γραμμή κοκαΐνης όταν η προσπάθειά του να στραγγαλίσει το παιδί απέτυχε και στη συνέχεια το ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. 

«Προσπάθησε να τη σκοτώσει σπάζοντας τον λαιμό της. Μετά την έπνιξε. Η Αθένα ήταν ακόμα ζωντανή αφού την έπνιξε. Την άκουγε να αναπνέει και "ήπιε" άλλη μια γραμμή κοκαΐνης», είπε.

«Άρα σας είπε ότι χρησιμοποίησε σωματικά χτυπήματα, όποια κι αν ήταν η περιγραφή του, με τις γροθιές και τα πόδια του;» ρώτησε η εισαγγελέας με την ψυχίατρο να απαντά «ναι».

Η γιατρός περιέγραψε, επίσης, ότι ο Χόρνερ της είπε πως προσπάθησε να βάλει ένα χάπι στο στόμα της Αθένα κατά την απαγωγή της με την εισαγγελέα να ρωτά «για να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο ακούγεται η μικρή στο βίντεο σαν να πνίγεται, σας λέει ότι προσπαθεί να της βάλει ένα χάπι στο στόμα. Αυτό σας λέει;». 

Τότε η ψυχίατρος είπε: «Πιστεύω ότι προσπαθούσε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ».

