Opel Corsa GSE: Έρχεται με συναρπαστικές επιδόσεις

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2025 σηματοδότησε την επιστροφή των δυναμικών μοντέλων GSE: το αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστικό Opel Mokka GSE Rally, το Opel Mokka GSE που φέρνει την ενέργεια του rally στον δρόμο και το εντυπωσιακό concept υψηλών επιδόσεων Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Το 2026, η Opel συνεχίζει να προσφέρει ηλεκτρισμένη οδηγική απόλαυση για όλους με το νέο Opel Corsa GSE1. Η νέα, υψηλών επιδόσεων έκδοση του δημοφιλούς supermini φέρνει τα σπορ γονίδια GSi της πρώτης γενιάς Corsa στο σήμερα. Το ισχυρότερο Corsa παραγωγής θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο. Σήμερα, η Opel δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του νέου της μοντέλου.

Corsa GSE: Μικρές διαστάσεις, κορυφαίες επιδόσεις

Το Opel Corsa GSE επαναφέρει στη ζωή τα σπορ γονίδια των προηγούμενων γενεών Corsa. Ως GSi, το Corsa A είχε ενθουσιάσει τους φίλους των δυναμικών μικρών αυτοκινήτων που αναζητούσαν οδηγική απόλαυση και επιδόσεις. Με το νέο Corsa GSE, η Opel επιστρέφει στην κατηγορία των αυθεντικών «hot hatch» και την εμπλουτίζει με ακόμα περισσότερα συναισθήματα, ενθουσιασμό, επιδόσεις και πλήρως ηλεκτρική οδηγική εμπειρία. Άλλωστε, αυτό ακριβώς σημαίνει GSE: Grand Sport Electric!

Το νέο Corsa GSE στέλνει ένα σαφές μήνυμα μέσω των επιδόσεών του. Με 207 kW (281 hp) και 345 Nm ροπής, το νέο μοντέλο προσφέρει την ίδια ηλεκτρική ισχύ με το Mokka GSE. Ταυτόχρονα, είναι ακόμη πιο δυναμικό, αφού επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης:Sport: μέγιστη απόδοση με ρυθμίσεις βελτιστοποιημένες για πίστα.Normal: απόδοση 170 kW (231 hp) και σπορ χαρακτήρας Eco: μέγιστη αποδοτικότητα και τελική ταχύτητα έως 150 km/h1.Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 54 kWh, η οποία διαθέτει εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης για σταθερές επιδόσεις.

Η προηγμένη τεχνολογία συμβάλλει καθοριστικά στις κορυφαίες επιδόσεις, τη σταθερότητα και την άμεση αίσθηση οδήγησης.  Το Corsa GSE διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων Torsen, χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά σχεδιασμένους άξονες, αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικά αμορτισέρ. Το σύστημα διεύθυνσης, βελτιστοποιημένο για την έκδοση GSE, ενισχύει τη δυναμική οδηγική εμπειρία, ενώ τα φρένα υψηλών επιδόσεων με τετραπίστονες δαγκάνες εξασφαλίζουν άμεση επιβράδυνση από υψηλές ταχύτητες.

Εντυπωσιακή σχεδίαση GSE

Το νέο Corsa GSE επιδεικνύει με αυτοπεποίθηση τις επιδόσεις του. Ειδικά σχεδιασμένα ένθετα GSE, διακοσμούν τον εμπρός και πίσω προφυλακτήρα. Εμφανείς εισαγωγές αέρα, μαύρες λεπτομέρειες, έντονοι θόλοι τροχών και διχρωμία με λευκό αμάξωμα και μαύρη οροφή ενισχύουν περαιτέρω τον χαρακτήρα υψηλών επιδόσεων.

Την άψογη επαφή με το δρόμο εξασφαλίζουν οι ζάντες 18’’ με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S. Οι δαγκάνες φρένων της Alcon με σήμανση GSE, καθώς και το χαρακτηριστικό έμβλημα GSE στα πλαϊνά μέρη του αυτοκινήτου συμπληρώνουν τη sport εμφάνιση.

Σύγχρονη ερμηνεία της παράδοσης στο εσωτερικό

Η δυναμική GSE σχεδίαση είναι παρούσα και στο εσωτερικό, συνδυάζοντας στοιχεία από το παρελθόν με σύγχρονη αισθητική. Τα καθίσματα performance με ενσωματωμένα προσκέφαλα διαθέτουν επένδυση Alcantara με καρό μοτίβο σε μαύρο, γκρι και κίτρινο, που θυμίζει τις σπορ εκδόσεις του Corsa A. Οι έντονες κίτρινες ζώνες ασφαλείας δημιουργούν ζωηρή αντίθεση. Υψηλή ποιότητα αποπνέουν επίσης το τιμόνι, τα πάνελ θυρών με επένδυση Alcantara, τα υποβραχιόνια με κίτρινες ραφές και ο πίνακας οργάνων με το λογότυπο GSE σε ασημί-γκρι φόντο. Οι εντολές επιτάχυνσης και πέδησης δίνονται μέσω αλουμινένιων σπορ πεντάλ.

Οι απαραίτητες πληροφορίες μεταδίδονται στον οδηγό μέσω του ψηφιακού πίνακα οργάνων, που μπορεί να εξατομικευτεί με πολλούς τρόπους, και της κεντρικής έγχρωμης οθόνης αφής 10’’. Αυτή προβάλλει δεδομένα επιδόσεων GSE, ένδειξη G-force, τιμές επιτάχυνσης, δεδομένα διαχείρισης μπαταρίας και πολλά ακόμη.

Επιπλέον, το Corsa GSE είναι εξοπλισμένο με πλήθος στοιχείων άνεσης, τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και πρακτικότητας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας 180°, σύστημα Keyless Entry & Start, καθώς και ο ενσωματωμένος φορτιστής με λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης V2L, που επιτρέπει όχι μόνο τη φόρτιση του οχήματος, αλλά και την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών απευθείας από τη μπαταρία του αυτοκινήτου.

Όλα αυτά δείχνουν ότι το νέο Corsa GSE είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό - και ταυτόχρονα πρακτικό - «hot hatch», που προσφέρει μια πραγματική αίσθηση “OMG! GSE”. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Opel Corsa GSE θα ακολουθήσουν σύντομα.

 

