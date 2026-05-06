Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση και εμφανή αγανάκτηση τοποθετήθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», σχολιάζοντας τη σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Αναφερόμενη στο τραγικό περιστατικό, όπου ένας 20χρονος στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχασε τη ζωή του από 54χρονο άνδρα που φέρεται να τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του δικού του παιδιού σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την οδύνη της για την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και τον προβληματισμό της για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Είναι τραγικό, και το καταλαβαίνουμε όλοι, δύο γονείς χάσανε το παιδί τους. Αλλά αυτό τι σημαίνει; Παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και αφαιρούμε ακόμα μία ζωή; Δηλαδή κι αυτό τι συνέχεια θα έχει; Δεν το χωράει ο νους», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, δίνοντας έμφαση στο αδιέξοδο της εκδίκησης και στον φαύλο κύκλο βίας που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τέτοιες πράξεις αυτοδικίας.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έθεσε ερωτήματα προς προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των Αρχών, λέγοντας: «Τι περίμενε η αστυνομία για να δράσει; Μετά από όλες αυτές τις απειλές και, ενδεχομένως, και απόπειρες;», εκφράζοντας την απορία του για το αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί η τραγική κατάληξη.

Η συζήτηση στο πάνελ του «Buongiorno» κινήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους συντελεστές να αναδεικνύουν όχι μόνο τη φρίκη του εγκλήματος, αλλά και τα βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται, όπως η ανάγκη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, η πρόληψη της βίας και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής μετά από μια απώλεια.

Ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με τη σύζυγό του

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο, καθώς αναδεικνύει με δραματικό τρόπο το πώς μια προσωπική τραγωδία μπορεί να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο αίματος, αφήνοντας πίσω της δύο οικογένειες συντετριμμένες και μια κοινωνία σε σοκ.