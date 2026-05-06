Συγκλονισμένη η Φαίη Σκορδά: «Δεν το χωράει ο νους»

«Παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και αφαιρούμε ακόμα μία ζωή;»

Όσα είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά σχολίασε τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη από 54χρονο, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την οδύνη της και τον προβληματισμό της για την αυτοδικία και τον κύκλο βίας.
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των Αρχών και την καθυστέρηση της αστυνομίας.
  • Η συζήτηση ανέδειξε κοινωνικά ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και η πρόληψη της βίας.
  • Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο για τις συνέπειες της προσωπικής τραγωδίας.

Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση και εμφανή αγανάκτηση τοποθετήθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», σχολιάζοντας τη σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Αναφερόμενη στο τραγικό περιστατικό, όπου ένας 20χρονος στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχασε τη ζωή του από 54χρονο άνδρα που φέρεται να τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του δικού του παιδιού σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την οδύνη της για την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και τον προβληματισμό της για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου

O 20χρονος Νικήτας που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

 

«Είναι τραγικό, και το καταλαβαίνουμε όλοι, δύο γονείς χάσανε το παιδί τους. Αλλά αυτό τι σημαίνει; Παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και αφαιρούμε ακόμα μία ζωή; Δηλαδή κι αυτό τι συνέχεια θα έχει; Δεν το χωράει ο νους», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, δίνοντας έμφαση στο αδιέξοδο της εκδίκησης και στον φαύλο κύκλο βίας που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τέτοιες πράξεις αυτοδικίας.

Ηράκλειο: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/23»

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έθεσε ερωτήματα προς προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των Αρχών, λέγοντας: «Τι περίμενε η αστυνομία για να δράσει; Μετά από όλες αυτές τις απειλές και, ενδεχομένως, και απόπειρες;», εκφράζοντας την απορία του για το αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί η τραγική κατάληξη.

Η συζήτηση στο πάνελ του «Buongiorno» κινήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους συντελεστές να αναδεικνύουν όχι μόνο τη φρίκη του εγκλήματος, αλλά και τα βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται, όπως η ανάγκη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, η πρόληψη της βίας και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής μετά από μια απώλεια.

Ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με τη σύζυγό του

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο, καθώς αναδεικνύει με δραματικό τρόπο το πώς μια προσωπική τραγωδία μπορεί να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο αίματος, αφήνοντας πίσω της δύο οικογένειες συντετριμμένες και μια κοινωνία σε σοκ.

