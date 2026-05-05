Ανάμεσα στους παίκτες της κόκκινης μπριγάδας βρισκόταν και ο νικητής του αποψινού Τεστ Δημιουργικότητας, με τον Σωτήρη Κοντιζά να καλεί μπροστά τον Πάνο και τον Τάσο.

Αρχικά, ο σεφ και κριτής συνεχάρη τους δύο διαγωνιζόμενους για τις καλύτερες προσπάθειες της βραδιάς, λέγοντας: «Ανάμεσα σε ομολογουμένως πολύ καλές προσπάθειες και το τονίζω, γιατί ήταν ιδιαίτερο το ζητούμενο σήμερα τα καταφέρατε εξαιρετικά. Οι δικές σας δύο προσπάθειες ξεχώρισαν. Συγχαρητήρια, Πάνο. Συγχαρητήρια, Τάσο».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η προσπάθεια του Πάνου είναι αυτή που κερδίζει τα 1.000 ευρώ: «Ένας, όμως, μπορεί να κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ σε αυτό το Τεστ Δημιουργικότητας και αυτός είναι ο Πάνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Ο Πάνος κέρδισε το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας

Με αφορμή το θέμα της εβδομάδας, με τίτλο «out of the box», ζητήθηκε από τους παίκτες να στήσουν τις παρασκευές τους πάνω σε αντικείμενα αντί για πιάτα, κάτι που αποτέλεσε και την ιδιαιτερότητα της αποψινής δοκιμασίας.

Ο Φίλιπ ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός, καθώς με το γλυκό του οδήγησε την κόκκινη μπριγάδα σε δεύτερη διαδοχική νίκη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή του απόδοση.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef