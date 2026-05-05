MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου

Τάσος ή Πάνος;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 23:52 MasterChef: Το AI μπαίνει στην ομαδική δοκιμασία - Δείτε το trailer
05.05.26 , 23:50 MasterChef: Η μπλε μπριγάδα έστειλε δύο ακόμα παίκτες της στον «τάκο»
05.05.26 , 23:45 MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
05.05.26 , 23:41 Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
05.05.26 , 23:33 Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
05.05.26 , 23:26 Euroleague: Στο Final Four για πέμπτη σερί σεζόν ο Ολυμπιακός!
05.05.26 , 23:20 MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
05.05.26 , 22:53 Ηράκλειο: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του 20χρονου
05.05.26 , 22:22 Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 8.600.000 ευρώ
05.05.26 , 22:12 Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για την Optima Bank: Αυξημένο μέρισμα κατά 21%
05.05.26 , 22:06 Eισηγήσεις για εκλογές στο τέλος Σεπτεμβρίου δέχεται ο Μητσοτάκης
05.05.26 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 5/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 64.000.000 ευρώ
05.05.26 , 21:35 Γαστούνη: Έκαψαν το νέο μαγαζί περιπτερά - Είχε δεχθεί επίθεση από 20 άτομα
05.05.26 , 21:35 MasterChef: Ο Τάσος ξέχασε το βασικό του υλικό στην αποθήκη τροφίμων
05.05.26 , 21:30 MasterChef: Οι μπριγάδες δημιουργούν πάνω στα πιο πρωτότυπα σκεύη!
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Λασκαράκη - Σουλτάτος: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού στο Μαϊάμι
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας στο MasterChef, αποσπώντας χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς συνεχάρη τους Πάνο και Τάσο για τις εξαιρετικές προσπάθειές τους.
  • Το θέμα της εβδομάδας ήταν «out of the box», με τους παίκτες να χρησιμοποιούν αντικείμενα αντί για πιάτα.
  • Ο Φίλιπ συνέβαλε στην επιτυχία της κόκκινης μπριγάδας με το γλυκό του, οδηγώντας σε δεύτερη νίκη.
  • Η αποψινή δοκιμασία ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητά της.

Ανάμεσα στους παίκτες της κόκκινης μπριγάδας βρισκόταν και ο νικητής του αποψινού Τεστ Δημιουργικότητας, με τον Σωτήρη Κοντιζά να καλεί μπροστά τον Πάνο και τον Τάσο.

MasterChef: Ο Τάσος ξέχασε το βασικό του υλικό στην αποθήκη τροφίμων

Αρχικά, ο σεφ και κριτής συνεχάρη τους δύο διαγωνιζόμενους για τις καλύτερες προσπάθειες της βραδιάς, λέγοντας: «Ανάμεσα σε ομολογουμένως πολύ καλές προσπάθειες και το τονίζω, γιατί ήταν ιδιαίτερο το ζητούμενο σήμερα τα καταφέρατε εξαιρετικά. Οι δικές σας δύο προσπάθειες ξεχώρισαν. Συγχαρητήρια, Πάνο. Συγχαρητήρια, Τάσο».

MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η προσπάθεια του Πάνου είναι αυτή που κερδίζει τα 1.000 ευρώ: «Ένας, όμως, μπορεί να κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ σε αυτό το Τεστ Δημιουργικότητας και αυτός είναι ο Πάνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Ο Πάνος κέρδισε το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας

MasterChef: Ο Πάνος κέρδισε το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας 

Με αφορμή το θέμα της εβδομάδας, με τίτλο «out of the box», ζητήθηκε από τους παίκτες να στήσουν τις παρασκευές τους πάνω σε αντικείμενα αντί για πιάτα, κάτι που αποτέλεσε και την ιδιαιτερότητα της αποψινής δοκιμασίας.

Ο Φίλιπ ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός, καθώς με το γλυκό του οδήγησε την κόκκινη μπριγάδα σε δεύτερη διαδοχική νίκη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή του απόδοση.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΤΕΣΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top