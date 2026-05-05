Την ώρα που η πολιτική σύγκρουση μαίνεται, έχουν «ανάψει» και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Μάλιστα συζήτηση έχει γίνει και στον κλειστό κύκλο του Μεγάρου Μαξίμου. Για το τι ισχύει και πότε θα γίνουν τελικά εκλογές, μετέδωσε τος σχετικές πληροφορίες ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.



Όπως ανέφερε, η συζήτηση στο Μαξίμου είναι υπαρκτή και μάλιστα έγινε και το Σαββατοκύριακο. Εκεί ειπώθηκε ως πιθανή ημερομηνία σε σύσκεψη η 27η Σεπτεμβρίου, με το σκεπτικό ότι μπορεί να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές.

Οι υποστηρικτές των φθινοπωρινών εκλογών έχουν τα εξής επιχειρήματα: λένε ότι συνήθως το κλίμα μετά το καλοκαίρι είναι καλό, έχουν μεσολαβήσει οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, δεν έχουν γίνει πλήρως αισθητές οι συνέπειες του πληθωρισμού, ενώ και η κυβέρνηση δεν έχει ανεξέλεγκτη φθορά από τα θεσμικά και εσωκομματικά προβλήματα.

Ο Μητσοτάκης δεν έχει μετακινηθεί από το σχέδιο για εκλογές τον Απρίλιο του 2027

Ο πολιτικός αναλυτής του Star διευκρίνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούει τη συζήτηση, το ότι και εμείς ακούμε τη συζήτηση κάτι σημαίνει, αλλά δεν έχει μετακινηθεί από το βασικό σενάριο για εκλογές τον Απρίλιο του 2027. Στις αρχές του νέου έτους θα έχουν νομοθετηθεί τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ θα έχει ξεδιπλωθεί και όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Όσο δεν υπάρχει ένας ισχυρός εναλλακτικός πόλος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης εκτιμά ότι μπορεί να μείνει στον σχεδιασμό τετραετίας. Εκτός αν, λόγω συνθηκών, μετακινηθεί στο σενάριο του φθινοπωρινού αιφνιδιασμού.