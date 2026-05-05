Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 20χρονου άνδρα στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο. Ο δράστης, ένας 54χρονος, είχε στήσει ενέδρα στον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου τρία χρόνια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό δρόμο, όταν ο 54χρονος εντόπισε το όχημα του 20χρονου και το εμβόλισε. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ εναντίον του. Με τέσσερις σφαίρες πυροβόλησε το θύμα και το τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση και τη βιαιότητα της επίθεσης. Το έγκλημα χαρακτηρίζεται ως προσχεδιασμένο, καθώς ο δράστης φαίνεται να περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Μετά την επίθεση, ο 54χρονος διέφυγε προσωρινά από το σημείο, ωστόσο λίγο αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, όπου και ομολόγησε την πράξη του, παραδίδοντας παράλληλα το όπλο που χρησιμοποίησε.

Το σημείο της δολοφονίας / Eurokinissi (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ)

Ηράκλειο: Ο 54χρονος είχε απειλήσει το θύμα και στο παρελθόν

Η δολοφονία έρχεται μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2023. Τότε, ο 17χρονος γιος του δράστη είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, στο οποίο οδηγός ήταν ο ίδιος ο 20χρονος που δολοφονήθηκε σήμερα.

Αποκλεισμένο το σημείο από τις Αρχές / Eurokinissi (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ)

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ανήλικος υπέκυψε λίγες εβδομάδες αργότερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια σε βαθύ πένθος. Ο πατέρας του, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί την απώλεια αυτή.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο 54χρονος είχε απειλήσει επανειλημμένα το θύμα στο παρελθόν, ενώ είχαν υπάρξει και νομικές ενέργειες εις βάρος του.

Ηράκλειο: Ανατριχίλα από τον σπαραγμό της μάνας όταν αντίκρυσε τον γιο της νεκρό

Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Υπάρχουν φόβοι για πιθανή βεντέτα, κάτι που έχει οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, σκηνές βαθιάς οδύνης εκτυλίχθηκαν στο σημείο της δολοφονίας, με τη μητέρα του θύματος να καταρρέει όταν αντίκρισε το παιδί της νεκρό. Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.