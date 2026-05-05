Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στο Ηράκλειο. Ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο οδηγό στην περιοχή του Γαζίου Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό συνδέεται με προηγούμενο συμβάν, καθώς το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί στον θάνατο του γιου του δράστη, γεγονός που οδήγησε τον πατέρα να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Πριν τρία χρόνια, σε θανατηφόρο τροχαίο, ο γιος του 54χρονου ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος.

Σήμερα, το έγκλημα σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όπου ο δράστης εντόπισε τον νεαρό και τον πυροβόλησε στο στήθος. Αμέσως μετά, διέφυγε από το σημείο με ένα μαύρο αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος, σύμφωνα με μαρτυρίες, προς την περιοχή της Αμμουδάρα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε στις αρχές. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.