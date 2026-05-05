Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

Παραδόθηκε στις αρχές ο δράστης

Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη (5/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Ηράκλειο, άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο οδηγό που είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο με τον γιο του.
  • Ο δράστης, 54 ετών, εντόπισε το θύμα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου και τον πυροβόλησε στο στήθος.
  • Το τροχαίο είχε συμβεί πριν τρία χρόνια, με τον γιο του δράστη να είναι συνοδηγός στο αυτοκίνητο του 20χρονου.
  • Μετά την πράξη του, ο δράστης διέφυγε αλλά παραδόθηκε αυτοβούλως στην αστυνομία.
  • Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στο Ηράκλειο. Ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο οδηγό στην περιοχή του Γαζίου Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό συνδέεται με προηγούμενο συμβάν, καθώς το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί στον θάνατο του γιου του δράστη, γεγονός που οδήγησε τον πατέρα να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Πριν τρία χρόνια, σε θανατηφόρο τροχαίο, ο γιος του 54χρονου ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος.

Σήμερα, το έγκλημα σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όπου ο δράστης εντόπισε τον νεαρό και τον πυροβόλησε στο στήθος. Αμέσως μετά, διέφυγε από το σημείο με ένα μαύρο αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος, σύμφωνα με μαρτυρίες, προς την περιοχή της Αμμουδάρα.

Το όπλο της δολοφονίας στην Αμμουδάρα

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε στις αρχές. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

 
