Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη- Πέθανε η αδερφή του

H κηδεία θα γίνει στην Κω

  • Πέθανε η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Η κηδεία της θα γίνει αύριο Πέμπτη στην Κω.
  • Η Πολυάννα είχε μετακομίσει στην Αθήνα για θεραπείες, αλλά ήταν μόνιμα στην Κω.
  • Πριν έξι μήνες, ο Νότης είχε χάσει τη σύζυγό του, Κίλι, με την οποία είχε δύο παιδιά.
  • Ο Νότης Σφακιανάκης έχει υποστεί πολλές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου του αδερφού του το 2004.

Δύσκολες στιγμές περνάει ο Νότης Σφακιανάκης καθώς η αγαπημένη του αδερφή Πολυάννα, έφυγε από τη ζωή. Η αδερφή του ερμηνευτή μεγάλων επιτυχιών, έδινε μάχη με τον καρκίνο και εξέπνευσε το βράδυ της Δευτέρας.

Η κηδεία της γυναίκας που ήταν και μητέρα δυο κοριτσιών της Κατερίνας και της Μαρίας Ανδρουλή θα γίνει αύριο Πέμπτη στην Κω. Η Πολυάννα έμενε μόνιμα στην Κω αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει στην Αθήνα προκειμένου να κάνει τις θεραπείες της. Την είδηση έκανε γνωστή το ρεπορτάζ Έκφραση 97. 

Ο τραγουδιστής με τη σύζυγό του Κίλι/ φωτογραφία από NDP

Πριν έξι μήνες ο τραγουδιστής είχε να διαχειριστεί άλλη μία απώλεια: το θάνατο της συζύγου του Κίλι Σφακιανάκη η οποία πέθανε πριν έξι μήνες. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 1984 και παντρεύτηκε το 1991. Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά: Την Αφροδίτη και τον Απόλλωνα.

Το ζευγάρι μπορεί να ήταν σε διάσταση από το 2019 ωστόσο διατηρούσε πολύ καλή σχέση.

Αυτές οι δύο απώλειες δεν ήταν οι μόνες που καταράκωσαν τον τραγουδιστή. Το 2004  ο Νότης έχασε ξαφνικά τον αδερφό του, γεγονός που τον τσάκισε ψυχολογικά. Ο ίδιος μάλιστα σε εμφάνισή του σε εκπομπή το 2018 βούρκωσε όταν τον είδε σε βίντεο. Οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι και ο τραγουδιστής του είχε αφιερώσει το τραγούδι «Αδελφέ μου», 

