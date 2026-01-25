Bανδή για την αποχώρησή από το σχήμα τον Σφακιανάκη: “Διαφωνίες στις αξίες"

«Ήμουν στριμωγμένη οικονομικά αλλά θα το ξανάκανα»

Στην περίοδο που είχε αποχωρήσει από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, το 2013, αναφέρθηκε η Δέσποινα Βανδή σε συνέντευξη που έδωσε στη διαδικτυακή εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος. 

Νίκος Κοκλώνης - J2US: «Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή»

Η τραγουδίστρια ανέφερε χαρακτηριστικά πως ένας από τους λόγους που έφυγε πριν από την πρεμιέρα ήταν οι δηλώσεις του τραγουδιστή υπέρ της Χρυσής Αυγής. Αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η «Η Χρυσή Αυγή δεν σπάει κανένα στο ξύλο. Σπάνε τους πάγκους σε όποιον δεν έχει άδεια, Μπορεί να πάρουν τα προϊόντα και να τα δώσουν σε φτωχές οικογένειες. Μια χαρά... ».

Bανδή για την αποχώρησή από το σχήμα τον Σφακιανάκη: “Διαφωνίες στις αξίες"

Η Δέσποινα Βανδή και ο Νότης Σφακιανάκης το 2013/ φωτογραφία από NDP

Τότε η Δέσποινα ήταν αντίθετη με αυτό, μάλιστα όπως είπε τώρα, την περίοδο που αποφάσισε να μείνει χωρίς δουλειά, ήταν στριμωγμένη οικονομικά. 

«Η κόκκινη γραμμή, ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι – η μεγαλύτερη αξία έχει να κάνει με τον σεβασμό και εκεί μπορεί να μπει κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία και ο σεβασμός περιέχει και την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει τον σεβασμό. Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μου κόστισε οικονομικά, ήμουν στριμωγμένη, αλλά σήμερα θα το ξαναέκανα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού” ανέφερε η Δέσποινα και πρόσθεσε:

"Ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση, δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση και δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη, τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει, στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ, ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε».

Στην ίδια συνέντευξη η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε και στον Βασίλη Μπισμπίκη λέγοντας πως την έκανε να νιώθει έντονα και της το χρωστούσε η ζωή. 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
