Κηδεία Πανουσόπουλος: Συγκινημένη η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού & η κόρη τους

Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή

12.03.26 , 14:07
Βίντεο απ' το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων για τον Γιώργο Πανουσόπουλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πανουσόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών στις 10 Μαρτίου 2026.
  • Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς.
  • Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να στηριχθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού».
  • Συγκινημένες στην κηδεία ήταν η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού και η κόρη τους Μαργαρίτα.
  • Η Μπέτυ Λιβανού και ο Γιώργος Πανουσόπουλος παντρεύτηκαν το 1980 και έχουν δύο κόρες.

Το τελευταίο «αντίο» είπαν πριν από λίγη ώρα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοι στον Γιώργο Πανουσόπουλο. Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026.

Πανουσόπουλος: Η κρίση στον γάμο με τη Λιβανού - Είχε φύγει από το σπίτι

Η κηδεία του τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, όπου έχουν συγκεντρωθεί πλήθος φίλων και συναδέλφων. Επιθυμία της οικογένειας του, για τα τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, ζήτησαν να στηριχθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Συγκινημένες ήταν στην κηδεία η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού και η κόρη τους, Μαργαρίτα.



Μπέτυ Λιβανού/ NDP

λιβανού

H Μπέτυ Λιβανού με την κόρη της/ ΝDP

λιβανου







Η κόρη του Γιώργου Πανουσόπουλου/ NDP

Για δεκαετίες στο πλευρό του Γιώργου Πανουσόπουλου βρισκόταν η Μπέτυ Λιβανού. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1980 και απέκτησαν δύο κόρες, τη Δέσποινα και τη Μαργαρίτα. Κράτησαν την όμορφη οικογένειά τους για χρόνια μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
