Κηδεία Πανουσόπουλος: Συγκινημένη η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού & η κόρη τους

Το τελευταίο «αντίο» είπαν πριν από λίγη ώρα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοι στον Γιώργο Πανουσόπουλο. Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026.

Η κηδεία του τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, όπου έχουν συγκεντρωθεί πλήθος φίλων και συναδέλφων. Επιθυμία της οικογένειας του, για τα τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, ζήτησαν να στηριχθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Συγκινημένες ήταν στην κηδεία η σύζυγός του Μπέτυ Λιβανού και η κόρη τους, Μαργαρίτα.

Μπέτυ Λιβανού/ NDP

H Μπέτυ Λιβανού με την κόρη της/ ΝDP

Η κόρη του Γιώργου Πανουσόπουλου/ NDP

Για δεκαετίες στο πλευρό του Γιώργου Πανουσόπουλου βρισκόταν η Μπέτυ Λιβανού. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1980 και απέκτησαν δύο κόρες, τη Δέσποινα και τη Μαργαρίτα. Κράτησαν την όμορφη οικογένειά τους για χρόνια μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.