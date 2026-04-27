Eλληνίδα ηθοποιός: « H αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να κάνω»

Η Μαρία Κανελλοπούλου αποκάλυψε γιατί δεν παντρεύτηκε

Celebrities & Gossip Νεα
Τον λόγο που δεν έκανε ποτέ παιδιά και που δεν παντρεύτηκε αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Κανελλοπούλου, η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε ως “Ντίνα” οικιακή βοηθό της Μαίρης Χρονοπούλου στη σειρά “Μάνα είναι μόνο Μία”.

Η Μαρία Κανελλοπούλου με τη σεναριογράφο Άννα Χατζησοφιά/ φωτογραφία από NDP

Η Μαρία Κανελλοπούλου με τη σεναριογράφο Άννα Χατζησοφιά/ φωτογραφία από NDP
Μαρία Κανελλοπούλου: Τι της είπε ο τελευταίος πνευμονολόγος που πήγε

Η ηθοποιός που έχει παίξει σε αρκετές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές “Το καφέ της Χαράς”, “Εμείς και εμείς” και “Οι σταύλοι της Εριέττας Ζαϊμη”, αποκάλυψε στην εκπομπή “Buongiorno” πως ήθελε πολύ να αποκτήσει παιδιά αλλά δε τα κατάφερε:

«Δε μπόρεσα να κάνω παιδιά. Το ήθελα. Ναι, ήθελα να κάνω παιδιά αλλά δεν έγινε. Πλέον έχω πάρα πολλά παιδιά όμως, γιατί ήμουν περίπου 20 χρόνια δασκάλα σε δραματική σχολή, και έχω φτιάξει σχέσεις με τους μαθητές μου που είναι αληθινά μητρικές. Έχω παιδιά που τα βλέπω μέχρι τώρα, προσπαθώ να τα παρακολουθώ…» δήλωσε η ηθοποιός.

H Mαρία Κανελλοπούλου/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

H Mαρία Κανελλοπούλου/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Η ίδια λάτρευε μάλιστα τόσο πολύ τα παιδιά που, όπως είπε, ντάντευε όλα τα μικρότερα παιδιά της γειτονιάς της.

«Και μικρή που ήμουν, όλα τα μωρά της γειτονιάς τα ντάντευα. Θέλω και προσπαθώ να είμαι ο άνθρωπος που φροντίζει τους άλλους, απλώς η ζωή είναι πολύ δύσκολη πια. Η Αθήνα είναι πολύ αποξενωτική… Δε μπορώ να είμαι όσο παρούσα θα ήθελα. Με ενδιαφέρει ο κόσμος» τόνισε.

Η ίδια αποκάλυψε πως ο γάμος δεν την ενδιέφερε ποτέ και θα έκανε το επόμενο βήμα μόνο αν ερχόταν κάποιο παιδί στη ζωή της.

«Ο γάμος δε με ενδιέφερε ποτέ. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Έχω υπάρξει σε συγκατοίκηση που έμοιαζε με γάμο για δέκα χρόνια. Υπήρχαν άνθρωποι που ονειρευτήκαμε πράγματα μαζί, κυρίως τα παιδιά για μένα. Ένας από τους λόγους που δεν παντρεύτηκα, ήταν γιατί εντάξει, αν είχα κάνει ένα παιδί θα παντρευόμουν γιατί δε θα ήθελα – σύμφωνα με το πώς είναι διαμορφωμένη η κοινωνία μας – να έχει δυσκολίες στη δική του ζωή. Πλέον έχουν αμβλυνθεί τα πράγματα. Μπορούν να έχουν όλοι ένα παιδί και για μένα είναι πολύ σημαντικό βήμα για την κοινωνία… Δεν ονειρεύτηκα ποτέ γάμο, τελετές…».

Μαρία Κανελλοπούλου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Μαρία Κανελλοπούλου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η ίδια τόνισε πως ένιωσε τη μητρότητα μέσα από την αδερφή της αφού τα ανίψια της τα λατρεύει:

«Έχω δύο ανίψια, είναι τα παιδιά της αδερφής μου, δηλαδή τα παιδιά μου. Η αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να έχω κάνει, οπότε τα λατρεύω. Με έχουν κάνει και γιαγιά, έχω δύο καταπληκτικούς εγγονούς» σημείωσε. 

