Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef

Το βιογραφικό της παίκτριας του MasterChef 10

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η πρώτη audition της Wasan Alhashimi στο MasterChef 10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Wasan Alhashimi είναι 31 ετών, κατάγεται από το Ντουμπάι και ζει στην Κάρπαθο τα τελευταία 2 χρόνια.
  • Σπούδασε marketing και αποφάσισε να ακολουθήσει την καριέρα της στη μαγειρική συμμετέχοντας στο MasterChef 10.
  • Είναι η μοναδική γυναίκα που έχει φτάσει στην τελική δεκάδα του φετινού διαγωνισμού.
  • Στην audition της παρουσίασε το πιάτο musakhan και κέρδισε τρία "ναι" από τους κριτές.
  • Η Wasan αγαπά την ελληνική κουλτούρα και στοχεύει να γίνει η επόμενη MasterChef της Ελλάδας.

Είναι 31 χρόνων, με καταγωγή από το Ντουμπάι, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια ζει και εργάζεται στην Κάρπαθο. Η Wasan Alhashimi έρχεται στο MasterChef 10 με στόχο να προβάλει την προσωπικότητα και τη μαγειρική της κουλτούρα, καθώς και να γνωρίσει περισσότερα για την Ελλάδα και τις γεύσεις της.

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Γνωρίζοντας τη Wasan Alhashimi - Το βιογραφικό της παίκτριας του MasterChef 10

  • Η Wasan Alhashimi είναι 31 ετών, κατάγεται από το Ντουμπάι, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Κάρπαθο
  • Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @chefwasan
  • Σπούδασε marketing με μεταπτυχιακό στη Βαρκελώνη, αλλά την κέρδισε η μαγειρική

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Την Κάρπαθο επισκέφθηκε σε διακοπές της και από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι ανήκει εκεί, αφού το μέρος την έκανε να αισθάνεται γαλήνη, ενώ όπως εξομολογείται δεν έχει ξαναδεί τόση ομορφιά στη ζωή της

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  • Όπως αναφέρει, έχει αγαπήσει τους Έλληνες και την κουλτούρα της χώρας μας, γι'αυτό και πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω της την καριέρα της στο marketing, μπαίνοντας στην κουζίνα του MasterChef με μεγάλο προσωπικό ρίσκο, αλλά με πάθος και θέληση
  • Η Wasan είναι δημιουργική και αυθόρμητη, ενώ όπως αναφέρει, όσο γλυκιά είναι άλλο τόσο πείσμα έχει, στοχεύοντας να γίνει η επόμενη MasterChef της Ελλάδας

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Έχει καταφέρει να περάσει στην τελική δεκάδα του MasterChef 10 και είναι η μοναδική γυναίκα που κατάφερε να φτάσει μέχρι τις κορυφαίες θέσεις του φετινού διαγωνισμού μαγειρικής

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  • Όπως αναφέρει, της αρέσει πολύ ο ανταγωνισμός, γιατί τον θεωρεί μέσο για να δει πόσο μακριά έχει καταφέρει να φτάσει μαγειρικά.

Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef

Στην πρώτη της audition για το MasterChef 10, η Wasan μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, musakhan (εμπνευσμένο από ένα παλαιστινιακό πιάτο με κοτόπουλο, καραμελωμένα κρεμμύδια, σουμάκ, ψωμί, το οποίο σερβίρεται με γιαούρτι). Όπως σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς, η Wasan κατάφερε και έστησε ένα πανέμορφο πιάτο και τεχνικά άρτιο. Έτσι, κατάφερε με αυτή την παραδοσιακή συνταγή από την Παλαιστίνη σε πιο μοντέρνα εκδοχή, να πάρει τρία μεγάλα «ναι» από τους chef κριτές και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού, κερδίζοντας τη λευκή ποδιά.

 

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