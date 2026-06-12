Είναι 31 χρόνων, με καταγωγή από το Ντουμπάι, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια ζει και εργάζεται στην Κάρπαθο. Η Wasan Alhashimi έρχεται στο MasterChef 10 με στόχο να προβάλει την προσωπικότητα και τη μαγειρική της κουλτούρα, καθώς και να γνωρίσει περισσότερα για την Ελλάδα και τις γεύσεις της.

Γνωρίζοντας τη Wasan Alhashimi - Το βιογραφικό της παίκτριας του MasterChef 10

Η Wasan Alhashimi είναι 31 ετών, κατάγεται από το Ντουμπάι, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Κάρπαθο

Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @chefwasan

Σπούδασε marketing με μεταπτυχιακό στη Βαρκελώνη, αλλά την κέρδισε η μαγειρική

Την Κάρπαθο επισκέφθηκε σε διακοπές της και από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι ανήκει εκεί, αφού το μέρος την έκανε να αισθάνεται γαλήνη, ενώ όπως εξομολογείται δεν έχει ξαναδεί τόση ομορφιά στη ζωή της

Όπως αναφέρει, έχει αγαπήσει τους Έλληνες και την κουλτούρα της χώρας μας, γι'αυτό και πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω της την καριέρα της στο marketing, μπαίνοντας στην κουζίνα του MasterChef με μεγάλο προσωπικό ρίσκο, αλλά με πάθος και θέληση

Η Wasan είναι δημιουργική και αυθόρμητη, ενώ όπως αναφέρει, όσο γλυκιά είναι άλλο τόσο πείσμα έχει, στοχεύοντας να γίνει η επόμενη MasterChef της Ελλάδας

Έχει καταφέρει να περάσει στην τελική δεκάδα του MasterChef 10 και είναι η μοναδική γυναίκα που κατάφερε να φτάσει μέχρι τις κορυφαίες θέσεις του φετινού διαγωνισμού μαγειρικής

Όπως αναφέρει, της αρέσει πολύ ο ανταγωνισμός, γιατί τον θεωρεί μέσο για να δει πόσο μακριά έχει καταφέρει να φτάσει μαγειρικά.

Στην πρώτη της audition για το MasterChef 10, η Wasan μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, musakhan (εμπνευσμένο από ένα παλαιστινιακό πιάτο με κοτόπουλο, καραμελωμένα κρεμμύδια, σουμάκ, ψωμί, το οποίο σερβίρεται με γιαούρτι). Όπως σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς, η Wasan κατάφερε και έστησε ένα πανέμορφο πιάτο και τεχνικά άρτιο. Έτσι, κατάφερε με αυτή την παραδοσιακή συνταγή από την Παλαιστίνη σε πιο μοντέρνα εκδοχή, να πάρει τρία μεγάλα «ναι» από τους chef κριτές και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού, κερδίζοντας τη λευκή ποδιά.

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