Eίναι 31 ετών και τον πρωτογνωρίσαμε το 2018, στην τρίτη σεζόν του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής. Επτά χρόνια μετά, ο Γιώργος Δημητριάδης επιστρέφει στο MasterChef 10 πιο ώριμος και πιο συνειδητοποιημένος, βάζοντας ένα προσωπικό «στοίχημα» με τον εαυτό του, με σκοπό να διεκδικήσει όσα δεν κατάφερε στο παρελθόν.

Ο Γιώργος Δημητριάδης στην πρώτη audition του MasterChef 10

Γνωρίζοντας τον Γιώργο Δημητριάδη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

Ζει στα Γιαννιτσά, έχει καταγωγή από τις Κρηνίδες Καβάλας, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ο Γιώργος εργάζεται ως sous-chef στην Κοπεγχάγη

Είναι 31 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @giodimitriadis

Τα τελευταία 7 χρόνια δούλεψε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε κουζίνες στην Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Δανία, αποκτώντας μαγειρική εμπειρία

Με τη συμμετοχή του στο MasterChef 10 στοχεύει να κερδίσει το διαγωνισμό και να δημιουργήσει αυτό που ονειρεύεται στην Ελλάδα, ένα δικό του εστιατόριο

Ο Γιώργος Δημητριάδης το 2018 στο MasterChef 3

Είχε πάρει μέρος στο MasterChef 3 και κατάφερε να φτάσει έως τα bootcamps. Φέτος, θέλει να φτάσει έως τον τελικό, διεκδικώντας τα όνειρά του και το μεγάλο έπαθλο. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος κατά την πρώτη audition στο MasterCfef 10: «Έφαγα πάρα πολλά χαστούκια αλλά όλα αυτά με έκαναν πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο έτοιμο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην φαίνεται λόγω άγχους, αλλά είμαι αποφασισμένος να είμαι ο νικητής»

Όπως δήλωσε, άφησε τη δουλειά του και ήρθε στην Ελλάδα και στο MasterChef 10 πιο αποφασισμένος και ήρεμος από ποτέ, με σκοπό να φτάσει στον τελικό του μαγειρικού διαγωνισμού

Λατρεύει την ελληνική κουζίνα και τη θεωρεί ως μία από τις καλύτερες παγκοσμίως.

Στην πρώτη audition για το ΜasterChef 10, ο Γιώργος μαγείρεψε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο καλαμάρι σοτέ, λάδι βασιλικού με σάλτσα κρεμμυδιών, βούτυρο και miso, ένα πιάτο με το οποίο ο παίκτης ήταν αρκετά χαρούμενος.

Όπως σχολίασαν οι κριτές, το ότι δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι του διαγωνισμού μαγειρικής 7 χρόνια πριν, φαίνεται ότι έκανε καλό στον Γιώργο, διότι είδαν στο πιάτο του τη μαγειρική του εξέλιξη από την εμπειρία του στις κουζίνες του εξωτερικού. Οι τρεις chef κριτές παραδέχτηκαν ότι δοκίμασαν κάτι πάρα πολύ γευστικό. Όπως είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και κοντά σε αυτό που ψάχνουμε στο πάρα πολύ απαιτητικό, επετειακό 10ο MasterChef. Μπράβο!».

Ο Γιώργος Δημητριάδης, με αυτό το πιάτο, κατάφερε και πήρε τα πολυπόθητα τρία «ναι», κερδίζοντας τη λευκή ποδιά και μία θέση στην επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού.

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