Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10

Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: facebook.com
H πρώτη audition του Σαμ Μπεκίρη στο MasterChef 10

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σαμ Μπεκίρη είναι 26 ετών, κατάγεται από την Αλβανία και έχει δικό του μεζεδοπωλείο στην Κεφαλονιά.
  • Συμμετείχε στο MasterChef 10, εκπληρώνοντας ένα από τα όνειρά του, και αποχώρησε πριν την τελική δεκάδα.
  • Αποκόμισε θετικές εμπειρίες από τον διαγωνισμό, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να το ξανακάνει.
  • Ενθαρρύνει τα παιδιά μεταναστών να κυνηγούν τα όνειρά τους, όπως έκανε ο ίδιος.
  • Στην audition παρουσίασε 'ξιδάτο' χταπόδι, κερδίζοντας τη λευκή ποδιά από τους κριτές.

Eίναι 26 χρόνων, έχει το δικό του μεζεδοπωλείο στην Κεφαλονιά, λατρεύει τα ταξίδια και φέτος ήρθε στο MasterChef 10 να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον μαγειρικό διαγωνισμό.

Ο λόγος για τον Σαμ Μπεκίρη, ο οποίος αποκάλυψε στο Breakfast@star ότι από μικρός, ένα από τα όνειρά του ήταν να πάρει μέρος στο MasterChef, κάτι που έκανε πραγματικότητα!

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Γνωρίζοντας τον Σαμ Μπεκίρη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

  • Ο Σαμ γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, ενώ κατάγεται από την Αλβανία και συγκεκριμένα από την πόλη Λούσνια
  • Ο προσωπικός λογαριασμός του στο facebook είναι @SamiBeqiri 
  • Αν και είναι μόλις 26 χρόνων, έχει καταφέρει να ανοίξει το δικό του μεζεδοπωλείο στο νησί, μαζί με τον κολλητό του φίλο

  • Στην κουζίνα μαζί του, εργάζεται και η μαμά του, Ροντίνα 
  • Ο Σαμ πάντα μαγειρεύει με συναίσθημα, έχοντας εμπειρία σε κουζίνες της Γαλλίας, της Ελλάδας αλλά και της Κεφαλονιάς

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  • Λατρεύει τα ταξίδια και αυτό φαίνεται στις γεύσεις του, αφού κάθε πιάτου έχει «πινελιές» από διάφορα μαγειρικά ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό
  • Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Σαμ, αυτό είναι ότι βάζει τον πήχη ψηλά και πάντα πιέζει τον εαυτό του για το καλύτερο.

Λίγο πριν από την τελική δεκάδα, ο Σαμ αποχώρησε από το MasterChef 10, έχοντας συμπληρώσει τέσσερις γεμάτους μήνες στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγερικής. Είναι ένας από τους παίκτες που σίγουρα άφησε το δικό του στίγμα στον διαγωνισμό, ενώ κατά την αποχώρησή του, έκανε τον απολογισμό του, λέγοντας ότι: «Το MasterChef ήταν για μένα μια τρομερή εμπειρία ζωής. Θα το έκανα ξανά και ξανά. Ήταν μια όμορφη ιστορία για μένα και θα τη θυμάμαι μια ζωή. Πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε, σίγουρα είπαμε πράγματα που δεν έπρεπε, αλλά πραγματικά όποιον βλέπω πάνω στον εξώστη, είτε είναι μπλε είτε κόκκινος, τον θεωρώ φίλο. Το μάθημά μου από όλο αυτόν τον καιρό που έμεινα εδώ είναι: "Παιδιά, να πιστεύετε στον εαυτό σας"».

H στιγμή της αποχώρησης του Σαμ από το MasterChef 10

H στιγμή της αποχώρησης του Σαμ από το MasterChef 10

Μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star για την εμπειρία του, παραδέχτηκε ότι ένιωσε πως είχε κάνει πια τον κύκλο του και, παρότι του έμεινε μια μικρή πίκρα που δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα, έφυγε «πάρα πολύ χαρούμενος», ενώ θέλησε να περάσει και ένα σημαντικό μήνυμα: «Θα ήθελα πολύ να κυνηγάνε τα όνειρά τους και ειδικά για παιδιά μεταναστών. Εγώ το κυνήγησα, ήρθα στο MasterChef, κυνήγησα τα όνειρά μου, πάλεψα με τους δαίμονές μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό».

Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10

Στην πρώτη audition του MasterChef 10, ο Σαμ μαγείρεψε και παρουσίασε στους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, «ξιδάτο» χταπόδι, ένα πιάτο το οποίο ήρθε έπειτα από αυτοσχεδιασμό του παίκτη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε για το πιάτο του Σαμ ότι: «Νομίζω διαχειρίστηκες αρκετά καλά την έλλειψη ενός βασικού στοιχείου που είχες σχεδιάσει να βρίσκεται στο πιάτο. Είναι ένα πληθωρικό πιάτο, είναι νόστιμο και το χταπόδι ταιριάζει πάρα πολύ με το κόκκινο λάχανο». Πήρε τη λευκή ποδιά και πέρασε στην επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού. 

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