Υπουργείο Εργασίας: Παύση εργασιών και αύριο σε εξωτερικούς χώρους

Ποιες εργασίες απαγορεύονται 13.00 – 17.00 λόγω του καύσωνα

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ. Καραγιάννης
Παύση εργασιών και την Τετάρτη 22/7 σε εξωτερικούς χώρους (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγόρευση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους αύριο 22 Ιουλίου από 1 μ.μ. έως 5 μ.μ. λόγω καύσωνα.
  • Απαγορεύονται οικοδομικές εργασίες, διανομή με κούριερ και ντελίβερι, καθώς και τεχνικές εργασίες στην ύπαιθρο.
  • Αυστηρός έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας για την τήρηση του μέτρου.
  • Συνιστώνται μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, όπως σκιεροί χώροι και δροσερό νερό.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας  ανακοινώθηκε ότι και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικό χώρο λόγω του καύσωνα.  

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Ανάμεσα στις εργασίες που απαγορεύονται είναι οι οικοδομικές, η διανομή δεμάτων με κούριερ και φαγητών με ντελίβερι, οι τεχνικές εργασίες στην ύπαιθρο κ.ά. 

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Το Υπουργείο προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος για την τήρηση του μέτρου από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ και τις υπόλοιπες ώρες θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης του καύσωνα, όπως σκιεροί χώροι, παροχή δροσερού νερού και διαλείμματα.  

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