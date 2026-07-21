Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ανακοινώθηκε ότι και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικό χώρο λόγω του καύσωνα.

Ανάμεσα στις εργασίες που απαγορεύονται είναι οι οικοδομικές, η διανομή δεμάτων με κούριερ και φαγητών με ντελίβερι, οι τεχνικές εργασίες στην ύπαιθρο κ.ά.

Το Υπουργείο προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος για την τήρηση του μέτρου από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ και τις υπόλοιπες ώρες θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης του καύσωνα, όπως σκιεροί χώροι, παροχή δροσερού νερού και διαλείμματα.