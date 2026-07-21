Εύα Σιμάτου: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέξη Σταμάτη με δικούς του στίχους

«Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά»

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εύα Σιμάτου αποχαιρέτησε δημόσια τον σύζυγό της Αλέξη Σταμάτη με ποίημά του, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.
  • Το ποίημα δημοσιεύθηκε στα social media και περιλαμβάνει προσωπικά μηνύματα και συναισθήματα.
  • Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν πολυβραβευμένος συγγραφέας και θεατρικός δημιουργός, με σημαντική πολιτιστική παρουσία.
  • Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς να τον αποχαιρετούν δημόσια.
  • Η Εύα Σιμάτου και ο Αλέξης Σταμάτης είχαν κοινή ζωή και απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.

Με ένα ποίημα του ίδιου του Αλέξη Σταμάτη επέλεξε η Εύα Σιμάτου να τον αποχαιρετήσει δημόσια, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του.

Αλέξης Σταμάτης: Η μητέρα του, ο γάμος με την Εύα Σιμάτου και ο γιος τους

Η ηθοποιός και σύζυγος του αείμνηστου συγγραφέα, ανάρτησε στα social media το Υστερόγραφο στο Φως, δίνοντας ένα προσωπικό στίγμα στο τελευταίο της μήνυμα για τον πολυβραβευμένο συγγραφέα και θεατρικό δημιουργό.

Εύα Σιμάτου: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέξη Σταμάτη με δικούς του στίχους

Το κείμενο που δημοσίευσε ανέφερε:

«-Υστερόγραφο στο Φως-
Ένα ποίημα του Αλέξη

Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου.
Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις — και θέλησα να σταθώ εκεί.
Σε ευχαριστώ
που άντεξες τη διάρκεια και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.
Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό.
Ίσως επειδή η γλώσσα μου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα.
Ως παύση που δεν μου ανήκε.
Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο. Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία σε διαπερνά.
Και τότε, κάποιες νύχτες, μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.
Αυτό το βιβλίο απλώς διατηρεί το σχήμα ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.
Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα — κράτα αυτό: Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει.
Όχι γιατί είναι δυνατή. Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει».

Η ανάρτηση της Εύας Σιμάτου

Αλέξης Σταμάτης: Η συγκλονιστική ανάρτηση πέντε ημέρες πριν τον θάνατό του

Ο θάνατος του Αλέξη Σταμάτη 

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε ένας πολυβραβευμένος συγγραφέας κι άνθρωπος του θεάτρου, με σημαντική παρουσία στα γράμματα και στον πολιτισμό. Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο, όπου πολλοί έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με δημόσια μηνύματα.

Εύα Σιμάτου: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέξη Σταμάτη με δικούς του στίχους

Η Εύα Σιμάτου και ο Αλέξης Σταμάτης είχαν κοινή πορεία ζωής για πολλά χρόνια και απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή. Το ζευγάρι είχε επίσης κοινές δημόσιες εμφανίσεις και συμμετοχές σε πολιτιστικές δράσεις, ενώ η ηθοποιός στάθηκε στο πλευρό του συγγραφέα κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.

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