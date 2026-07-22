Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του

Οι ευχαριστίες και το βιντεάκι με τις... αθλοπαιδίες!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.07.26 , 23:42 Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
22.07.26 , 23:36 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
22.07.26 , 23:18 Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»
22.07.26 , 22:43 Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του
22.07.26 , 22:26 Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
22.07.26 , 22:20 H Eλλάδα αποκτά θόλο αεράμυνας - Αποφασίζει το ΚΥΣΕΑ
22.07.26 , 22:17 Καύσωνας: Θερμική Κάμερα Κατέγραψε 100 °C Στην Αθήνα!
22.07.26 , 22:17 Βίκυ Καγιά: Ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Βέλγιο για τη Formula 1
22.07.26 , 21:59 Σταύρος Γεωργίου: Οι Μεγάλες Υποθέσεις Που Ανέλαβε
22.07.26 , 21:59 Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση
22.07.26 , 21:57 Βουλή: Άρση ασυλίας Σαλμά - Σύγκρουση με Γεωργιάδη για τη Novartis
22.07.26 , 21:32 Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας
22.07.26 , 21:27 Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Η ανάρτηση για τα όγδοη επέτειο γάμου
22.07.26 , 20:59 Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε»
22.07.26 , 20:46 Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη κόρη της, Τζωρτζίνα
Φαίη Σκορδά: Το πρωινό της είναι χορταστικό και χωρά σε ένα... ποτήρι!
Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του
Ξένια Βέρρα: «Mε κράζουν για το τι φοράω για να τραγουδήσω στα πανηγύρια»
Σταύρος Γεωργίου: Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
«Μαθητικό» επίδομα μέχρι 900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το εισπράξουν
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Μαίρη Λίντα: Η Αμερική, το βραχιόλι κι ο χωρισμός με τον Μανώλη Χιώτη
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
Δείτε το βίντεο για τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρίγκιπας Τζορτζ γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του στις 22 Ιουλίου με νέο επίσημο πορτρέτο.
  • Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε από τους γονείς του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, στα social media.
  • Από τον Σεπτέμβριο, ο Τζορτζ θα φοιτήσει στο Eton College, όπως και ο πατέρας του.
  • Δε θα είναι πλέον στην ίδια σχολική ρουτίνα με τα αδέρφια του, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις.
  • Η οικογένεια ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές μέσω βίντεο που δημοσίευσαν.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13 του χρόνια στις 22 Ιουλίου και η ημέρα σημαδεύτηκε από τη δημοσίευση ενός νέου επίσημου πορτρέτου στους λογαριασμούς του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στα social media. Με τη νέα αυτή ανάρτηση, ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού περνά επισήμως στην εφηβεία, ενώ πλησιάζει και μια σημαντική αλλαγή στη σχολική και προσωπική του ζωή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τη μητέρα του Κέιτ Μίντλετον και τη μικρή του αδερφή, πριγκίπισσα Σάρλοτ, στο Γουίμπλετον

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τη μητέρα του Κέιτ Μίντλετον και τη μικρή του αδερφή, πριγκίπισσα Σάρλοτ, στο Γουίμπλετον /Φωτογραφία AP Images/Andrew Matthews

Στη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε, ο Τζορτζ εμφανίζεται χαμογελαστός και χαλαρός, ντυμένος με μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά. Οι γονείς του συνέχισαν έτσι τη σταθερή πρακτική που ακολουθούν στα γενέθλια των παιδιών τους, δημοσιεύοντας κάθε χρόνο ένα νέο πορτρέτο μαζί με δημόσιες ευχές.

Πρίγκιπας Τζορτζ: Η αμύθητη περιουσία που θα κληρονομήσει

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφερόταν: «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλιά σου, Τζορτζ».

Σε νέο βίντεο που ανέβηκε λίγες ώρες μετά και δείχνει τον 13 χρονο πρίγκιπα σε διάφορες... περιπέτειες, η οικογένεια ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές.

Νέα σχολική αρχή για τον πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton College

Τα φετινά γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ συμπίπτουν με μια μεταβατική περίοδο, καθώς τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή τον φέρνει στο ίδιο εκπαιδευτικό μονοπάτι με τον πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ στις κερκίδες Γουίμπλετον

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ στις κερκίδες Γουίμπλετον /Φωτογραφία AP Images/Dave Shopland

Η μετακίνηση στο Eton σημαίνει ότι ο Τζορτζ δε θα βρίσκεται πλέον στην ίδια καθημερινή σχολική ρουτίνα με τα αδέρφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, οι οποίοι θα παραμείνουν στο Lambrook School. Το νέο σχολείο λειτουργεί ως οικοτροφείο, επομένως ο νεαρός πρίγκιπας θα διανυκτερεύει εκεί.

«Απομακρύνουν» τον πρίγκιπα Τζορτζ από τη βασιλική ζωή ο Ουίλιαμ και η Κέιτ

Σύμφωνα με το υλικό των πηγών, η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά είχε ζητήσει από τους γονείς του να δοκιμάσει να μείνει ορισμένα βράδια στο οικοτροφείο του Lambrook School, αν και αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό από τους κανονισμούς του σχολείου.

Η εγγύτητα της κατοικίας της οικογένειας στο Windsor με το Eton College εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει αυτή τη μετάβαση. Ο Τζορτζ βρίσκεται αυτό το διάστημα σε καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ GEORGE
 |
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Celebrities & Gossip Νεα
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Βασίλης Μπισμπίκης - Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
Αλεξάνδρου: Του Έδωσαν Πανό «Ρία Θα Με Παντρευτείς;»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»
Καγιά: Φωτογραφίες Από Το Ταξίδι Στο Βέλγιο Για Τη Formula 1
Celebrities & Gossip Νεα
Βίκυ Καγιά: Ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Βέλγιο για τη Formula 1
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση
Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Η ανάρτηση για τα όγδοη επέτειο γάμου
Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες Φωτογραφίες Με Την Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Γιολάντα Διαμαντή: Σπάνιες φωτογραφίες με τη μεγαλύτερη κόρη της, Τζωρτζίνα
Μαίρη Λίντα - Μανώλης Χιώτης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Λίντα: Η Αμερική, το βραχιόλι κι ο χωρισμός με τον Μανώλη Χιώτη
Σκορδά: Κάνει Pilates Στις Καλοκαιρινές Της Διακοπές
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Κάνει pilates με super cute ροζ φόρεμα γυμναστικής!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top