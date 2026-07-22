Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13 του χρόνια στις 22 Ιουλίου και η ημέρα σημαδεύτηκε από τη δημοσίευση ενός νέου επίσημου πορτρέτου στους λογαριασμούς του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στα social media. Με τη νέα αυτή ανάρτηση, ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού περνά επισήμως στην εφηβεία, ενώ πλησιάζει και μια σημαντική αλλαγή στη σχολική και προσωπική του ζωή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τη μητέρα του Κέιτ Μίντλετον και τη μικρή του αδερφή, πριγκίπισσα Σάρλοτ, στο Γουίμπλετον /Φωτογραφία AP Images/Andrew Matthews

Στη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε, ο Τζορτζ εμφανίζεται χαμογελαστός και χαλαρός, ντυμένος με μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά. Οι γονείς του συνέχισαν έτσι τη σταθερή πρακτική που ακολουθούν στα γενέθλια των παιδιών τους, δημοσιεύοντας κάθε χρόνο ένα νέο πορτρέτο μαζί με δημόσιες ευχές.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφερόταν: «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλιά σου, Τζορτζ».

Σε νέο βίντεο που ανέβηκε λίγες ώρες μετά και δείχνει τον 13 χρονο πρίγκιπα σε διάφορες... περιπέτειες, η οικογένεια ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές.

Νέα σχολική αρχή για τον πρίγκιπα Τζορτζ στο Eton College

Τα φετινά γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ συμπίπτουν με μια μεταβατική περίοδο, καθώς τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή τον φέρνει στο ίδιο εκπαιδευτικό μονοπάτι με τον πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ στις κερκίδες Γουίμπλετον /Φωτογραφία AP Images/Dave Shopland

Η μετακίνηση στο Eton σημαίνει ότι ο Τζορτζ δε θα βρίσκεται πλέον στην ίδια καθημερινή σχολική ρουτίνα με τα αδέρφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, οι οποίοι θα παραμείνουν στο Lambrook School. Το νέο σχολείο λειτουργεί ως οικοτροφείο, επομένως ο νεαρός πρίγκιπας θα διανυκτερεύει εκεί.

Σύμφωνα με το υλικό των πηγών, η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά είχε ζητήσει από τους γονείς του να δοκιμάσει να μείνει ορισμένα βράδια στο οικοτροφείο του Lambrook School, αν και αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό από τους κανονισμούς του σχολείου.

Η εγγύτητα της κατοικίας της οικογένειας στο Windsor με το Eton College εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει αυτή τη μετάβαση. Ο Τζορτζ βρίσκεται αυτό το διάστημα σε καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.