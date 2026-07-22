Μετά το οριστικό τέλος της εκπομπής της, Βuongiorno, η Φαίη Σκορδά ξεκίνησε τις διακοπές της με πρώτο σταθμό το όμορφο νησί της Παρου, εκεί δηλαδή, όπου έδωσε το «παρών» στο γαμήλιο τριήμερο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Στο πλευρό της είναι διαρκώς ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης με τον οποίο τα τελευταία χρόνια είναι αχώριστοι και μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται να παντρευτούν σε λίγο καιρό.

Η παρουσιάστρια, που μετά από μεγάλο συνεχόμενο χρονικό διάστημα, κάνει ένα διάλειμμα από τα τηλεοπτικά δρώμενα, απολαμβάνει τη χαλάρωση και την ηρεμία της πλάι στο κύμα.

Ωστόσο, αν και διακοπές, δεν παραλείπει τη γυμναστική της. Μέσα από τις νέες αναρτήσεις στα social media, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε βίντεο όπου τη βλέπουμε να κάνει pilates φορώντας super cute ροζ φόρεμα γυμναστικής.

Η παρουσιάστρια, όλα αυτά τα χρόνια, φροντίζει διαρκώς για την εικόνα της, κάνοντας διατροφή και γυμναστική.

Μετά το μάθημα pilates η παρουσιάστρια ανέβασε βίντεο από την παραλία: