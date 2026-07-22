Βίντεο που έχει καταγράψει ζωντανό τον Σταύρο Γεωργίου με άλλο άτομο έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. / Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Βίντεο από την τελευταία νύχτα που ήταν ζωντανός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έρευνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στο υλικό από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί ο ποινικολόγος το βράδυ της Δευτέρας να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτίριο. Στο ίδιο υλικό φαίνεται και μια δεύτερη φιγούρα να κινείται κοντά του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, από την πλατεία Βικτωρίας έως το τέλος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους και επαγγελματίες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο συμμετοχής περισσότερων του ενός δραστών, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι τελευταίες επαφές και τα ραντεβού που είχε ο ποινικολόγος πριν από τη δολοφονία του.

Σταύρος Γεωργίου: Τα σενάρια για τη δολοφονία του

Μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στα τρία επικρατέστερα σενάρια για την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, με τα βασικά σενάρια να είναι τα εξής:

«Σενάριο πρώτο: Κάποια πολύ προσωπική του ιδιωτική του επαφή και κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά και έγινε αυτό. Δεύτερον, κάποια υπόθεσή του, κάποια μεγάλη, τρανταχτή ενδεχομένως ή κάποια κρυφή του υπόθεση, ερευνάται και αυτό. Και το τρίτο η ληστεία, όπου έχει μόνο ένα σημείο που λείπει το κινητό του», σχολίασε ο κ. Μπαλάσκας.

«Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο περίεργο ή παράξενο και αν ακουστεί αυτό που θα πω, ότι για το δικό μας IQ και για το Ανθρωποκτονιών δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή του Σταύρου. Όσο και αν σας ακούγεται, όπως σας ακούγεται, η ουσία είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα σε δημόσιο πρόσωπο, σε θεσμικό παράγοντα, διότι ο Σταυρός είναι νομικός και σε έναν άνθρωπο κατά βάση αθώος, ο οποίος βρέθηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση στο γραφείο του, νεκρός με πάρα πολλά

χτυπήματα, τα περισσότερα στο κεφάλι και στον κορμό από κλωτσιές. Ας μείνουμε σε αυτά γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά και η υπόθεση

χρειάζεται λεπτότητα», υπογράμμισε.

Τα τρία σενάρια για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Τι είπε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σταύρος Γεωργίου: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας του

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός, μέσα σε μια λίμνη αίματος με σοβαρά τραύματα, μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Τη σορό του αντίκρισαν οι δύο ανήλικες δίδυμες κόρες του, οι οποίες μαζί με συγγενικό του πρόσωπο έφτασαν στο γραφείο αναζητώντας τον, όταν είχαν χαθεί τα ίχνη του από το μεσημέρι. Καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ο θυρωρός άνοιξε το διαμέρισμα, όπου τα παιδιά βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο ποινικολόγος δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ο δράστης τον γρονθοκόπησε επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον χτύπησε και πάνω σε έπιπλο.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι του γραφείου, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα και για διανυκτέρευση.

Γείτονες, πελάτες και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν τον τραγικό θάνατο του γνωστού δικηγόρου, κάνοντας λόγο για έναν ευγενικό και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο.

Όπως αναφέρουν, ο Σταύρος Γεωργίου σχεδίαζε να φύγει σύντομα για διακοπές μαζί με τις δύο κόρες του στο Καρπενήσι.

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