Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη

Στους 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική

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Πηγή: Φωτογραφία με τη χρήση ΑΙ
Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού για καύσωνα και μπουρίνια.
  • Υψηλές θερμοκρασίες έως 43°C αναμένονται στη Θεσσαλία και ανατολική Στερεά.
  • Στην Αττική, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39-41°C.
  • Τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.
  • Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. 

Δείτε την καθημερινή πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με αυτό:

  • Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.
  • Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

  • Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

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