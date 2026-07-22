Μαίρη Λίντα: Η τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στις Αλήθειες με τη Ζήνα, τον Ιούνιο του 2022

Η σπουδαία ερμηνεύτρια και «ιέρεια» του λαϊκού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, έφυγε από τη ζωή σήμερα. Τον ερχόμενο Νοέμβριο θα γινόταν 91 ετών.

H Mαίρη Λίντα στη συναυλία της στο Ηρώδειο, τον Ιούνιο του 2014/ NDP

Ήταν τον Ιούνιο του 2022, όταν η Μαίρη Λίντα παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Αυτή ήταν η τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη. Είχε μιλήσει στον Νίκο Νικόλιζα για τη ζωή της, την καριέρα της και τον έρωτά της για τον Μανώλη Χιώτη.

Μαίρη Λίντα: H τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στις Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2022

«Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα. Πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ… μην τον είδατε, φεύγω», είχε πει η Μαίρη Λίντα για την καθημερινότητά της στο Γηροκομείο.

Μαίρη Λίντα: H τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στις Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2022

Η λαϊκή τραγουδίστρια ήταν σταρ μέχρι τέλους. Στη συνέντευξή της το 2022, είχε τραγουδήσει τα «Ηλιοβασιλέματα», το «Πού θα πας;», τις «Περασμένες μου αγάπες» με συνοδεία κιθάρας και μπουζουκιά, προκαλώντας συγκίνηση.

Μαίρη Λίντα: H τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στις Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2022

«Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου, που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Αναπολώ τα παλιά, πάντα», είχε πει στην ίδια συνέντευξη.

Ο Μανώλης Χιώτης ήταν το έτερον μου ήμισυ. Εγώ εκείνον ρωτούσα τι θα κάνουμε, εκείνον ήθελα, τα τραγούδια του έλεγα

Η λαϊκή ερμηνεύτρια είχε παραδεχτεί πως εκτιμούσε πολύ τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου. «Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και μ’ αγαπούσαν και πολύ, δηλαδή ο Τσιτσάνης οικογένειά του με θεωρούσε», είχε αποκαλύψει.

Για τη συνεργασία που είχε κάνει με την Καίτη Γκρέυ και την Πόλυ Πάνου τα τελευταία χρόνια, είχε πει: «Δεν την κάναμε σωστή, γιατί η μία “κοπάναγε” την άλλη από πίσω». Ωστόσο, δεν της είχε αφήσει πικρία. «Δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε. Εγώ πάντα περνάω ωραία, γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα μου για τους άλλους».

«Μου λείπει και το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω», είχε εξομολογηθεί, χωρίς να χάνει στιγμή το χαμόγελό της.

Η φωνή της Μαίρης Λίντα ήταν ανατριχιαστική, ακόμη και στα 86 της χρόνια, όποτε παραχώρησε τη συνέντευξη, τραγούδησε a capella μερικές από τις επιτυχίες της, που έχουν αφήσει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.