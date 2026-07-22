Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Στη Μύκονο βρίσκονται Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου, με αφορμή τη συναυλία που έδωσε η δημοφιλής τραγουδίστρια στο νησί το βράδυ της Τρίτης.
Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, το αξίζεις»
Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε την επαγγελματική της υποχρέωση για να περάσει λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς στις Κυκλάδες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.
Μία μέρα πριν η Ρία Ελληνίδου ανέβει στη σκηνή, οι δυο τους πραγματοποίησαν βραδινή βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Χώρας. Ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε να περπατούν χέρι χέρι, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και αγαπημένοι.
Οι κοινές εμφανίσεις τους συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα, με το ζευγάρι να μην κρύβει πλέον την ευτυχία του.
Από το βράδυ της συναυλίας, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα βίντεο, την ώρα που η σύντροφός του τραγουδούσε το «Τέρμα σ' αγαπάω». Κι ενώ εκείνη τραγουδούσε κοιτώντας τον κόσμο, γύρισε προς το μέρος του... και του τραγούδησε έναν στίχο.
Ο επιχειρηματίας συνόδευσε το βίντεο με πολλές κόκκινες καρδιές.
Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία, την ώρα που η σύντροφός του χαλάρωνε στην αγκαλιά του, ενώ σε άλλο instastory του, εκείνη του αφίερωσε το τραγούδι «Κάφτρα». «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, γιατί το αξίζεις», έγραψε εκείνος στη δημοσίευσή του.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.