Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων

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Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Tα βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram από τη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου βρίσκονται στη Μύκονο για συναυλία της Ελληνίδου.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στα σοκάκια της Χώρας, περπατώντας χέρι χέρι.
  • Αλεξάνδρου δημοσίευσε βίντεο από τη συναυλία, όπου η Ελληνίδου του αφιέρωσε στίχο.
  • Η ευτυχία τους είναι εμφανής, με κοινές φωτογραφίες και τρυφερά μηνύματα στα social media.
  • Ο Αλεξάνδρου ευχήθηκε στην Ελληνίδου να λάμπουν πάντα τα μάτια της.

Στη Μύκονο βρίσκονται Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου, με αφορμή τη συναυλία που έδωσε η δημοφιλής τραγουδίστρια στο νησί το βράδυ της Τρίτης.

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, το αξίζεις»

Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε την επαγγελματική της υποχρέωση για να περάσει λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς στις Κυκλάδες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μία μέρα πριν η Ρία Ελληνίδου ανέβει στη σκηνή, οι δυο τους πραγματοποίησαν βραδινή βόλτα στα γραφικά σοκάκια της Χώρας. Ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε να περπατούν χέρι χέρι, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και αγαπημένοι.

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Δημήτρης Αλεξάνδρου- Πάρης Βαλταδώρος- Ρία Ελληνίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Δημήτρης Αλεξάνδρου- Πάρης Βαλταδώρος- Ρία Ελληνίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Οι κοινές εμφανίσεις τους συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα, με το ζευγάρι να μην κρύβει πλέον την ευτυχία του. 

Από το βράδυ της συναυλίας, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα βίντεο, την ώρα που η σύντροφός του τραγουδούσε το «Τέρμα σ' αγαπάω». Κι ενώ εκείνη τραγουδούσε κοιτώντας τον κόσμο, γύρισε προς το μέρος του... και του τραγούδησε έναν στίχο.

Η Ρία Ελληνίδου στη συναυλία της στη Μύκονο/ instagram

Η Ρία Ελληνίδου στη συναυλία της στη Μύκονο/ instagram

Ο επιχειρηματίας συνόδευσε το βίντεο με πολλές κόκκινες καρδιές.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Tρυφερές στιγμές στη Μύκονο/ instagram

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Tρυφερές στιγμές στη Μύκονο/ instagram

Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία, την ώρα που η σύντροφός του χαλάρωνε στην αγκαλιά του, ενώ σε άλλο instastory του, εκείνη του αφίερωσε το τραγούδι «Κάφτρα». «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, γιατί το αξίζεις», έγραψε εκείνος στη δημοσίευσή του. 

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ΜΥΚΟΝΟΣ
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