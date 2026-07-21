Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα βίντεο που δημοσίευσε με τη Ρία Ελληνίδου από τη Μύκονο/ instagram

Σε καλοκαιρινό tour βρίσκεται η Ρία Ελληνίδου και με αφορμή το σημερινό της live στην Άνω Μερά, η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στη Μύκονο.

Ο επιχειρηματίας μάλιστα, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπά τους από τις στιγμές τους στο νησί των ανέμων. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο από το κατάλυμά τους που έχει ιδιωτική πισίνα και καλούσε την τραγουδίστρια να κάνει μια βουτιά, όμως εκείνη δεν ήθελε να βρέξει τα μαλλιά της.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στιγμιότυπο της Ρίας Ελληνίδου από την πισίνα του καταλύματος στη Μύκονο/ instagram

Ακόμη, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους, στην οποία φαινόταν η τραγουδίστρια καθώς χαλάρωνε στην αγκαλιά του. Τη συνόδευσε με πολλές κόκκινες καρδιές.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Tρυφερές στιγμές στη Μύκονο/ instagram

Το βράδυ τους, το πέρασαν στη βεράντα τους, παρακολουθώντας ένα live της τραγουδίστριας στο youtube. «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, γιατί το αξίζεις», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στα stories του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στιγμιότυπα από τη Μύκονο/ instagram

Σε αυτό, βιντεοσκοπεί τη σύντροφό του καθώς τραγουδά το τραγούδι «Κάφτρα» της Άντζυς Σαμίου και του το αφιερώνει. «Ακούς, Μήτσο;», ακούγεται να του λέει, ενόσω τραγουδούσε τους στίχους.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στιγμιότυπα από τη Μύκονο/ instagram

Το ζευγάρι δείχνει πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο. Μοιράζεται με τον κόσμο στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του, διατηρώντας παράλληλα ένα ήσυχο προφίλ για τη σχέση του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πάντως, είναι αρκετά πιο εξωστρεφής πια για τη σύντροφό του.

Κατά καιρούς, έχει γράψει κολακευτικά σχόλια για τη φωνή της, της σχολιάζει στις αναρτήσεις της και τη στηρίζει σε κάθε νέο της επαγγελματικό βήμα.