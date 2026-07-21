Σε καλοκαιρινό tour βρίσκεται η Ρία Ελληνίδου και με αφορμή το σημερινό της live στην Άνω Μερά, η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψαν στη Μύκονο.
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Ο επιχειρηματίας μάλιστα, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπά τους από τις στιγμές τους στο νησί των ανέμων. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο από το κατάλυμά τους που έχει ιδιωτική πισίνα και καλούσε την τραγουδίστρια να κάνει μια βουτιά, όμως εκείνη δεν ήθελε να βρέξει τα μαλλιά της.
Ακόμη, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους, στην οποία φαινόταν η τραγουδίστρια καθώς χαλάρωνε στην αγκαλιά του. Τη συνόδευσε με πολλές κόκκινες καρδιές.
Το βράδυ τους, το πέρασαν στη βεράντα τους, παρακολουθώντας ένα live της τραγουδίστριας στο youtube. «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, γιατί το αξίζεις», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στα stories του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Σε αυτό, βιντεοσκοπεί τη σύντροφό του καθώς τραγουδά το τραγούδι «Κάφτρα» της Άντζυς Σαμίου και του το αφιερώνει. «Ακούς, Μήτσο;», ακούγεται να του λέει, ενόσω τραγουδούσε τους στίχους.
Το ζευγάρι δείχνει πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο. Μοιράζεται με τον κόσμο στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του, διατηρώντας παράλληλα ένα ήσυχο προφίλ για τη σχέση του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πάντως, είναι αρκετά πιο εξωστρεφής πια για τη σύντροφό του.
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