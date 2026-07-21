Λένα Δροσάκη: Το τρυφερό βίντεο για τα 6α γενέθλια του γιου της

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Λένα Δροσάκη - Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια του ηθοποιού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Δροσάκη γιορτάζει τα 6α γενέθλια του γιου της, Αναστάση, με τρυφερό βίντεο στο Instagram.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της με συγκινητικό μήνυμα για τη μητρότητα.
  • Η Δροσάκη και ο πρώην σύζυγός της, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, γνωρίστηκαν το 2019 και παντρεύτηκαν το 2020.
  • Το ζευγάρι χώρισε την άνοιξη του 2023, αλλά παραμένει συνεργατικό για την ευτυχία του παιδιού τους.
  • Η Δροσάκη εύχεται στον Αναστάση να μεγαλώνει με υγεία, αγάπη και φως.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Λένα Δροσάκη και τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, καθώς ο μονάκριβος γιος τους, Αναστάσης, γιορτάζει τα 6α γενέθλιά του.

Η ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο με τον μικρό Αναστάση να απολαμβάνει τις βουτιές του στην πισίνα, συνοδεύοντάς το με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα για τη μητρότητα.

«Έξι χρόνια σαν σήμερα σε κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Και κάθε μέρα από τότε είναι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου. Ακόμα μπορώ να σε χαϊδεύω, να σε αγκαλιάζω, να ακούω τη φωνούλα σου να ψιθυρίζει "μαμά" μέσα στη νύχτα. Ακόμα μου κάνεις τις πιο γλυκές και πιο έξυπνες ερωτήσεις, κι εγώ ανακαλύπτω ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου. Χαίρομαι που ζούμε μαζί τις πιο απλές στιγμές, γιατί τελικά αυτές γίνονται οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Να μεγαλώνεις με υγεία, αγάπη και φως. Κι εγώ εύχομαι να μη σταματήσω ποτέ να είμαι η ασφαλής σου αγκαλιά, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Για πάντα, η μαμά σου», έγραψε η Λένα Δροσάκη.

 

Η ανάρτηση της Λένας Δροσάκη

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η εξομολόγηση για τον γιο του Αναστάση & οι ενοχές

Η Λένα Δροσάκη γνωρίστηκε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη το 2019, ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα και, τον Ιούνιο του 2020, παντρεύτηκαν, λίγο πριν γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Την άνοιξη του 2023 αποφάσισαν να χωρίσουν. Σήμερα, και οι δύο δηλώνουν πως, παρά το διαζύγιο, προτεραιότητά τους είναι η ευτυχία του παιδιού τους, διατηρώντας μια υγιή σχέση συνεργασίας.

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ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ
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AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ
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