Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Η εξομολόγηση για τον γιο του Αναστάση & οι ενοχές

«Όταν δεν είμαι παρών, νιώθω ενοχές»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για τον 6χρονο γιο του, Αναστάση, και τις ενοχές του όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κρατούν μακριά του.
  • Περιέγραψε τη σχέση του με τον γιο του ως καθημερινή επαφή και αμοιβαία εγγύτητα, ενθαρρύνοντας την προσωπικότητά του.
  • Γιορτάζει 30 χρόνια στο θέατρο, ξεκινώντας το 1996 από την Επίδαυρο, με εμπειρίες που ξεπέρασαν τις προσδοκίες του.
  • Αναφέρθηκε στη δουλειά του ως μπάρμαν στη δραματική σχολή και τις γνωριμίες του με καλλιτέχνες.
  • Η σειρά 'Το Σόι σου' συνεχίζει να έχει καλή πορεία, με τον Μπουρδούμη να εκφράζει την ικανοποίησή του.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας 1/6 κι αναφέρθηκε τόσο στον 6χρονο γιο του, Αναστάση, όσο και στη διαδρομή του στην υποκριτική. Ο ηθοποιός είπε πως νιώθει ενοχές όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κρατούν μακριά από το παιδί του, ενώ στάθηκε και σε ορισμένα κομβικά σημεία της πορείας του στο θέατρο και την τηλεόραση. 

Όπως είδαμε και στο απόσπασμα που προβλήθηκε από το https://www.star.gr/tag/breakfast-at-star, για τον Αναστάση, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης περιέγραψε μια σχέση καθημερινής επαφής και αμοιβαίας εγγύτητας. Όπως είπε, ο γιος του έχει μεγαλώσει, έχει άποψη για όλα και εκφράζεται, με την οικογένεια να τον ενθαρρύνει να αναπτύξει την προσωπικότητά του.

«Ο Αναστάσης θα γίνει 6 ετών, έχει μεγαλώσει και πλέον έχει άποψη για όλα. Εκφράζεται και εμείς τον ενθαρρύνουμε να “ανθίσει”. Προσπαθώ ως μπαμπάς να ακούω τις ανάγκες του γιου μου και να είμαι παρών. Όταν δεν είμαι λόγω δουλειάς, νιώθω ενοχές», είπε ο ηθοποιός.

Η πορεία του στο θέατρο

Στη συνέντευξη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αναφέρθηκε και στη μακρά παρουσία του στη σκηνή, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια στο θέατρο. Τόνισε πως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1996 και πως η πρώτη του παράσταση ήταν στο θέατρο της Επιδαύρου. Ανέφερε επίσης ότι όσα έζησε σε αυτές τις τρεις δεκαετίες ξεπέρασαν όσα είχε ονειρευτεί. 

«Η Κάτια Δανδουλάκη μου έλεγε ότι φέτος είναι μια σεζόν και του χρόνου θα είναι άλλη. Με ισορρόπησε κάπως αυτό όταν πήγα να βγω εκτός πορείας. Οι δικοί μας άνθρωποι μπορεί να φοβούνται να μας μιλήσουν, αλλά πρέπει» σημείωσε, περιγράφοντας και μια συμβουλή που τον βοήθησε σε δύσκολη στιγμή.

Μίλησε ακόμη για τα σχολικά του χρόνια, λέγοντας πως δεν ήταν καλός μαθητής και πως δεν καθόταν να διαβάσει. Αν δεν είχε ακολουθήσει την υποκριτική, είπε ότι πιθανότατα θα είχε στραφεί στο επάγγελμα του πατέρα του, ως χρυσοχόος και μοντελίστας. Περιέγραψε επίσης τον εαυτό του ως «ανήσυχο» και εξήγησε ότι τολμούσε να πηγαίνει στα καμαρίνια και να αφήνει το βιογραφικό του.

Εργασία, τηλεόραση και αναμνήσεις

Ο ηθοποιός μίλησε και για τα χρόνια που εργαζόταν ως μπάρμαν στη δραματική σχολή, στο γνωστό καλλιτεχνικό στέκι Μαντείο. Όπως είπε, είχε σερβίρει πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου και του τραγουδιού, ανάμεσά τους τους Ρέππα και Παπαθανασίου, αλλά και τη Μαρινέλλα.

«Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν στο Μαντείο, έχω σερβίρει από τους Ρέππα-Παπαθανασίου μέχρι τη Μαρινέλλα. Σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε και αναφορά στη σειρά Το Σόι σου, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη να επισημαίνει ότι η σειρά συνεχίζει να πηγαίνει πολύ καλά και ότι παραμένουν χαρούμενοι με την πορεία της. Τοποθετήθηκε επίσης και για τη σχέση του με τη Δροσάκη, μέσα από παλαιότερες δηλώσεις που παρατέθηκαν στη συζήτηση.

