Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της

Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους

19.11.25, 12:52
Παλιότερη συνέντευξη του Αλ. Μπουρδούμη για τον γιο του με τη Λ. Δροσάκη/ happy day
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη» για να παρακολουθήσει την παράσταση «Κρυφτό», στην οποία πρωταγωνιστεί η πρώην σύζυγός του, Λένα Δροσάκη, μαζί με τη Μαριάννα Τουμασάτου. Η παρουσία του στο θέατρο προκάλεσε θετικές εντυπώσεις, καθώς για ακόμη μια φορά απέδειξε πως, παρά την προσωπική τους πορεία, υπάρχει βαθιά εκτίμηση, σεβασμός και μια σχέση που συνεχίζει να βασίζεται σε αμοιβαία στήριξη.

Δροσάκη για διαζύγιο με Μπουρδούμη: «Η διαδικασία είναι δύσκολη στην αρχή»

Δύο χρόνια μετά το διαζύγιό τους, οι δύο ηθοποιοί έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια άψογη και πολιτισμένη σχέση. Παρότι το τέλος του γάμου τους δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, όπως έχει παραδεχτεί δημόσια η Λένα Δροσάκη, οι δυο τους έχουν επιλέξει να έχουν καλές σχέσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι παραμένουν για πάντα οικογένεια μέσα από τον γιο τους, τον μικρό Αναστάση, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο. Η επικοινωνία τους παραμένει συχνή, όχι μόνο για θέματα που αφορούν το παιδί, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με τη δουλειά τους και τις προσωπικές τους πορείες.

Δροσάκη - Μπουρδούμης: Κοινές διακοπές για το πρώην ζευγάρι

Η Λένα Δροσάκη είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τον χωρισμό τους, εξηγώντας πως κάθε διαζύγιο είναι μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία, ακόμη και όταν έχει αποφασιστεί από κοινού. «Δεν είναι τίποτα αναίμακτο σε αυτή τη διαδικασία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Παρά τις δυσκολίες, όμως, όπως είχε επισημάνει, η πρόθεση και των δύο ήταν να διατηρήσουν μια υγιή σχέση, διότι, όπως είπε, «είμαστε οικογένεια και θα είμαστε για πάντα». Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται ξεκάθαρα και στις δημόσιες στάσεις τους, αλλά και στη συνεχή αλληλοστήριξη που δείχνουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στήριξης που παρείχε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στη Λένα Δροσάκη ήταν η στάση του κατά τη διάρκεια της υπόθεσης του ελληνικού #MeToo και της δικαστικής διαδικασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό της, στηρίζοντάς τη στις δύσκολες στιγμές και επιβεβαιώνοντας πως, ακόμη και εκτός γάμου, η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα δεν χάθηκαν.

Η πρόσφατη εμφάνισή του στο θέατρο επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θέλησε να δει τη δουλειά της πρώην συζύγου του και να τιμήσει την καλλιτεχνική της πορεία, ενώ οι φωτογραφίες από τη βραδιά δείχνουν έναν άνθρωπο χαλαρό και ευδιάθετο. Η παράσταση «Κρυφτό», στην οποία συμμετέχει η Μαριάννα Τουμασάτου μαζί με τη Λένα Δροσάκη, έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φίλους του θεάτρου.

Δες τις φωτογραφίες:

λενα δροσακη

Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της/ NDP

ΔΡΟΣΑΚΗ

Λένα Δροσάκη - Αλέξανδρος Μπουρδούμης/ NDP

H ιστορία των δύο ηθοποιών αποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα πολιτισμένου χωρισμού. Με σεβασμό, ωριμότητα και κοινή προτεραιότητα το παιδί τους, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη συνεχίζουν να πορεύονται ως σύμμαχοι, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

