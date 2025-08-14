Δροσάκη - Μπουρδούμης: Κοινές διακοπές για το πρώην ζευγάρι

Κοινές διακοπές στην Κόρινθο απολαμβάνουν η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, με σκοπό να περάσουν μερικές οικογενειακές στιγμές με τον γιο τους, Αναστάση.

Οι δυο ηθοποιοί που υπήρξαν παντρεμένοι από το 2020 μέχρι το 2023, έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αναστάση που πλέον είναι πέντε ετών και οι σχέσεις μεταξύ τους, παρά το διαζύγιο, είναι άψογες. Ο μικρός Αναστάσης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και των δυο και κάνουν ο,τι μπορούν για να είναι χαρούμενος.

Για χάρη του γιου τους άλλωστε το πρώην ζευγάρι περνά πάντα μερικές ημέρες διακοπών μαζί, προκειμένου ο γιος τους να έχει όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Αυτές τις μέρες λοιπόν Λένα Δροσάκη και Αλέξανδρος Μπουρδούμης ταξίδεψαν στην Κόρινθο μαζί με τον Ανασράση,με τον ηθοποιό να δημοσιεύει ένα σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram.

Δες μερικά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους: