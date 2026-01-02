Ξάνθη: Τραυματισμός 9χρονου από βεγγαλικό - Εξερράγη στο χέρι του

Στιγμές αγωνίας βιώνει μια οικογένεια στην Ξάνθη τις πρώτες ημέρες του 2026, μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 9χρονου αγοριού από βεγγαλικό, το οποίο εξερράγη στο χέρι του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, μετατρέποντας τη γιορτινή στιγμή σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του παιδιού ήταν ιδιαίτερα σοβαρή από την πρώτη στιγμή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις εκτεταμένες βλάβες που προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη.

Παρά τις προσπάθειές τους, κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός ενός δαχτύλου. Παράλληλα, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασης του παιδιού, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

