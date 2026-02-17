Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»

Η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, φιλοξενήθηκε στο Στούντιο 4 κάνοντας διάφορες αποκαλύψεις για την οικογένειά της.

Η γνωστή ηθοποιός, που μάθαμε πριν από χρόνια μέσα από την κωμική σειρά Ο Κακός Βεζύρης, εξομολογήθηκε ότι υπάρχουν πολύ λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου καταστράφηκε από τη φωτιά.

«Υπάρχουν κάποια λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαδρομή του, τη ζωή και το έργο του. Να το ξαναπούμε ότι ο παππούς μου, τον οποίο δεν τον γνώρισα, είχε καταφέρει και είχε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αρχείο της οικογένειας και ο πατέρας μου έλεγε ότι μέχρι και χειρόγραφα, πάπυροι του Καρλομάγνου υπήρχαν. Ήταν ένα τριώροφο, ένα μουσείο ήτανε αυτό το σπίτι…

Το σπίτι όλο έγινε στάχτη με τους εμπρηστικούς βομβαρδισμούς των Γερμανών. Καταστράφηκαν τα πάντα. Τα πάντα… Ό,τι σώθηκε ήτανε πράγματα τα οποία δεν βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στον συγκεκριμένο χώρο ή όποια δεν καταστράφηκαν από τη φωτιά. Από τη φωτιά…», ανέφερε η Ναταλία Καποδίστρια στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απόφασή της να αφήσει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα, αλλά και για τη συμμετοχή της στην ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή: «Αθήνα ζούσα, εδώ είχα γεννηθεί, εδώ πήγα σχολείο, εδώ δούλευα. Το ’11 αποφάσισα και πήγα στην Κέρκυρα. Ήτανε μία συγκυρία πολλών πραγμάτων. Ήτανε και κάποιοι οικογενειακοί λόγοι και μια εσωτερική μου ανάγκη, αλλά και μια διάθεση να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με το αντικείμενο. Ήθελα δηλαδή λίγο να πάρω απόσταση, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση που αφενός δεν την έχω μετανιώσει, αφετέρου με παρακολουθώ σαν να είμαι ένας τρίτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτή την απόφαση και καρπίζει συν τω χρόνω».

Αναφερόμενη στην κουβέντα που γίνεται γύρω από την ταινία, τόνισε: «Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σίγουρα φωτίζει και το πιο σημαντικό. Για εμένα είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο και ο κόσμος διαβάζει τα βιβλία με θέμα τον Καποδίστρια ή τέλος πάντων έρευνες, μελέτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία».

Η ίδια, ως τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο της μπροστά από τις κάμερες. «Συμμετέχω και ως ηθοποιός, αλλά και παρακολούθησα, συνεργάστηκα με έναν τρόπο. Ήμουνα εκεί για να στηρίζω. Θεωρώ ότι έδινα μία θετική ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αργήτες και τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Πρακτικά βοήθησα στα γυρίσματα της Κέρκυρας, να βρεθούνε χώροι, στο casting και επωμίστηκα».