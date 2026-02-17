Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»

Όσα αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός στο Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 21:57 Περισσός: Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό - Σταμάτησαν οι συρμοί
17.02.26 , 21:49 Αθηνά Οικονομάκου για κακοποιητικές σχέσεις: «Ποιος δεν έχει περάσει;»
17.02.26 , 21:42 Κλήρωση Eurojackpot 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
17.02.26 , 21:30 Καισαριανή: Πρώτο βήμα για να αποκτήσει τις φωτογραφίες το Υπ. Πολιτισμού
17.02.26 , 21:30 Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»
17.02.26 , 21:25 Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
17.02.26 , 21:25 MasterChef: Τι περιέχει το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας;
17.02.26 , 21:00 Κώστας Κοσμίδης: «Τον έδιωξαν ενώ πάθαινε έμφραγμα και πέθανε στον δρόμο»
17.02.26 , 20:43 ΟΠΕΚΑ: «Πάρτι» με παράνομα επιδόματα αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
17.02.26 , 20:33 Διάσημος ηθοποιός συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ
17.02.26 , 20:05 Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!
17.02.26 , 20:01 Ευγενία Σαμαρά: Ζει τις Απόκριες στο έπακρο - Τι ντύθηκε η ηθοποιός;
17.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μελίνα δεν είπε τα γράμματα που έπρεπε - Εσύ;
17.02.26 , 19:27 Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετάει την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Αναντικατάστατη»
17.02.26 , 19:27 BMW: Η ανακύκλωση μειώνει το κόστος και προστατεύει το περιβάλλον
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ναταλίας Καποδίστρια στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Καποδίστρια αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του Ιωάννη Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά.
  • Υπάρχουν ελάχιστα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Καποδίστρια, καθώς το οικογενειακό αρχείο καταστράφηκε στους βομβαρδισμούς των Γερμανών.
  • Αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα το 2011 για οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους.
  • Συμμετέχει στην ταινία 'Καποδίστριας' του Γιάννη Σμαραγδή, υποστηρίζοντας την παραγωγή και τα γυρίσματα.
  • Η ταινία έχει επαναφέρει το ενδιαφέρον του κοινού για τον Ιωάννη Καποδίστρια και τη ζωή του.

Η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, φιλοξενήθηκε στο Στούντιο 4 κάνοντας διάφορες αποκαλύψεις για την οικογένειά της. 

Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της

Η γνωστή ηθοποιός, που μάθαμε πριν από χρόνια μέσα από την κωμική σειρά Ο Κακός Βεζύρης, εξομολογήθηκε ότι υπάρχουν πολύ λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου καταστράφηκε από τη φωτιά

Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»

«Υπάρχουν κάποια λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαδρομή του, τη ζωή και το έργο του. Να το ξαναπούμε ότι ο παππούς μου, τον οποίο δεν τον γνώρισα, είχε καταφέρει και είχε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αρχείο της οικογένειας και ο πατέρας μου έλεγε ότι μέχρι και χειρόγραφα, πάπυροι του Καρλομάγνου υπήρχαν. Ήταν ένα τριώροφο, ένα μουσείο ήτανε αυτό το σπίτι…

Το σπίτι όλο έγινε στάχτη με τους εμπρηστικούς βομβαρδισμούς των Γερμανών. Καταστράφηκαν τα πάντα. Τα πάντα… Ό,τι σώθηκε ήτανε πράγματα τα οποία δεν βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στον συγκεκριμένο χώρο ή όποια δεν καταστράφηκαν από τη φωτιά. Από τη φωτιά…», ανέφερε η Ναταλία Καποδίστρια στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. 

Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απόφασή της να αφήσει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα, αλλά και για τη συμμετοχή της στην ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή: «Αθήνα ζούσα, εδώ είχα γεννηθεί, εδώ πήγα σχολείο, εδώ δούλευα. Το ’11 αποφάσισα και πήγα στην Κέρκυρα. Ήτανε μία συγκυρία πολλών πραγμάτων. Ήτανε και κάποιοι οικογενειακοί λόγοι και μια εσωτερική μου ανάγκη, αλλά και μια διάθεση να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με το αντικείμενο. Ήθελα δηλαδή λίγο να πάρω απόσταση, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση που αφενός δεν την έχω μετανιώσει, αφετέρου με παρακολουθώ σαν να είμαι ένας τρίτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτή την απόφαση και καρπίζει συν τω χρόνω». 

Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»

Αναφερόμενη στην κουβέντα που γίνεται γύρω από την ταινία, τόνισε: «Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σίγουρα φωτίζει και το πιο σημαντικό. Για εμένα είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο και ο κόσμος διαβάζει τα βιβλία με θέμα τον Καποδίστρια ή τέλος πάντων έρευνες, μελέτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία».

Η ίδια, ως τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο της μπροστά από τις κάμερες. «Συμμετέχω και ως ηθοποιός, αλλά και παρακολούθησα, συνεργάστηκα με έναν τρόπο. Ήμουνα εκεί για να στηρίζω. Θεωρώ ότι έδινα μία θετική ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αργήτες και τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Πρακτικά βοήθησα στα γυρίσματα της Κέρκυρας, να βρεθούνε χώροι, στο casting και επωμίστηκα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top