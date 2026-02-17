Ευγενία Σαμαρά: Ζει τις Απόκριες στο έπακρο - Τι ντύθηκε η ηθοποιός;

Οι φωτογραφίες που πόσταρε στο Instagram

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Σαμαρά γιορτάζει τις Απόκριες με τρομακτική στολή και μακιγιάζ, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Η ανάρτησή της περιλαμβάνει αξεσουάρ με λουλούδια και αναφορά στην Ημέρα των Νεκρών.
  • Στην εκπομπή Buongiorno, μίλησε για τη στάση ζωής της και την προστασία της προσωπικής της ζωής από τα media.
  • Τόνισε τη σημασία της προσωπικής ηρεμίας και του σεβασμού στις ανθρώπινες σχέσεις.
  • Επικεντρώθηκε στο πώς ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες της, χωρίς να επηρεάζεται από κοινωνικά στερεότυπα.

Η Ευγενία Σαμαρά αγαπάει τις Απόκριες και δεν τον κρύβει! Για φέτος επέλεξε να ντυθεί κάτι αρκετά... τρομακτικό!  

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, βλέπουμε την ηθοποιό και παρουσιάστρια να ποζάρει, φορώντας την αντίστοιχη στολή και έχοντας κάνει το κατάλληλο μακιγιάζ, ενώ το κεφάλι της στολίζει ένα αξεσουάρ με λουλούδια.

«Ημέρα των Νεκρών. Έτσι απλά, μια χαλαρή Δευτερούλα!! Και του χρόνου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Με αφορμή τον δεύτερο κύκλο της σειράς του Έχω παιδιά όπου πρωταγωνιστεί, η Ευγενία Σαμαρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για τη στάση ζωής που επιλέγει να κρατά, για τις ανθρώπινες σχέσεις και για τον τρόπο που προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ευγενία Σαμαρά: Ζει τις Απόκριες στο έπακρο - Τι ντύθηκε η ηθοποιός;

Η ηθοποιός, εξήγησε στη Φαίη Σκορδάότι προσπαθεί να ζει σύμφωνα με όσα επιθυμεί και να μην επηρεάζεται από τα κοινωνικά στερεότυπα ή τις γνώμες τρίτων. Μάλιστα, ανέλυσε την προσέγγισή της στις σχέσεις και την καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στο πώς η προσωπική ηρεμία συνδέεται με την ευτυχία, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία του σεβασμού και των ορίων στον χώρο των media.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ
