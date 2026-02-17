Ευγενία Σαμαρά: Ζει τις Απόκριες στο έπακρο - Τι ντύθηκε η ηθοποιός;

Η Ευγενία Σαμαρά αγαπάει τις Απόκριες και δεν τον κρύβει! Για φέτος επέλεξε να ντυθεί κάτι αρκετά... τρομακτικό!

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, βλέπουμε την ηθοποιό και παρουσιάστρια να ποζάρει, φορώντας την αντίστοιχη στολή και έχοντας κάνει το κατάλληλο μακιγιάζ, ενώ το κεφάλι της στολίζει ένα αξεσουάρ με λουλούδια.

«Ημέρα των Νεκρών. Έτσι απλά, μια χαλαρή Δευτερούλα!! Και του χρόνου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Με αφορμή τον δεύτερο κύκλο της σειράς του Έχω παιδιά όπου πρωταγωνιστεί, η Ευγενία Σαμαρά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για τη στάση ζωής που επιλέγει να κρατά, για τις ανθρώπινες σχέσεις και για τον τρόπο που προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός, εξήγησε στη Φαίη Σκορδάότι προσπαθεί να ζει σύμφωνα με όσα επιθυμεί και να μην επηρεάζεται από τα κοινωνικά στερεότυπα ή τις γνώμες τρίτων. Μάλιστα, ανέλυσε την προσέγγισή της στις σχέσεις και την καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στο πώς η προσωπική ηρεμία συνδέεται με την ευτυχία, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία του σεβασμού και των ορίων στον χώρο των media.