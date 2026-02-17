Διάσημος ηθοποιός συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ

Του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Σάια ΛαΜπεφ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη στις 17 Φεβρουαρίου μετά από καβγά έξω από μπαρ κατά τη διάρκεια του Mardi Gras.
  • Απευθύνθηκαν σε αυτόν δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη, ενώ φέρεται να ήταν μεθυσμένος.
  • Ο ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνόστηθος και δέχθηκε πρώτες βοήθειες μετά τη συμπλοκή.
  • Ο πορτιέρης του μπαρ ανέφερε ότι ο ΛαΜπεφ ήταν επιθετικός και προσπάθησε να μπει χωρίς μπλούζα και χρήματα.
  • Η συμπεριφορά του ΛαΜπεφ έχει προκαλέσει ανησυχία στο κοινό, καθώς έχει ιστορικό παρόμοιων περιστατικών.

Στη Νέα Ορλεάνη συνελήφθη την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ο Σάια ΛαΜπεφ, έπειτα από εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το καρναβάλι Mardi Gras. Σε βάρος του Αμερικανού ηθοποιού απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη.

Διάσημος ηθοποιός συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ

Το TMZ εξασφάλισε βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται γυμνόστηθος λίγο μετά τα μεσάνυχτα να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μετά τη συμπλοκή. Ακόμα παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο. Ο Σάια ΛαΜπεφ φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ενώ βρισκόταν στη Λουιζιάνα για τους εορτασμούς του Mardi Gras.

Ο πορτιέρης του μπαρ υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν «κάπως επιθετικός» όταν του αρνήθηκαν την είσοδο, καθώς πλησίασε το κατάστημα χωρίς μπλούζα και χωρίς χρήματα. «Έκανε το γνωστό “Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”», ανέφερε ο εργαζόμενος του καταστήματος.

Διάσημος ηθοποιός συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ

Ο ΛαΜπεφ φέρεται στη συνέχεια να ντύθηκε και να πλήρωσε με πιστωτική κάρτα, όπως ανέφερε άλλος υπάλληλος του μπαρ. Τελικά, όμως του ζητήθηκε να αποχωρήσει, όταν επιχείρησε να «παίξει τον ρόλο του διάσημου μπάρμαν». Μπάρμαν άλλου καταστήματος δήλωσε ότι ο ΛαΜπεφ «τρομοκρατεί την πόλη».

Ο ΛαΜπεφ έχει στο παρελθόν απασχολήσει ξανά με τη συμπεριφορά του. Η πρώην σύντροφός του, η FKA Twigs, είχε καταθέσει σε βάρος του αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και πρόκληση ψυχικής οδύνης, αλλά τον περασμένο Ιούλιο η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΙΑ ΛΑΜΠΕΦ
 |
SHIA LABEOUF
