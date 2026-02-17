Αθηνά Οικονομάκου για κακοποιητικές σχέσεις: «Ποιος δεν έχει περάσει;»

«Ο γάμος θα γίνει... δε θα πω τίποτα παραπάνω»

Δείτε τη συνέντευξη της Αθηνάς Οικονομάκου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος θα γίνει σε στενό κύκλο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η ηθοποιός μίλησε για τις κακοποιητικές σχέσεις που έχει περάσει στο παρελθόν, τονίζοντας ότι είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
  • Ανέφερε ότι έχει γίνει πιο άνετη και σίγουρη με τον εαυτό της, αποδεχόμενη τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της ζωής.
  • Η Οικονομάκου τόνισε τη σημασία της διαχείρισης των εμπειριών και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την προσωπικότητα και τις σχέσεις μας.

Στο bazaar της εταιρείας ρούχων που διατηρεί με την Μαίρη Συνατσάκη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star και ο Ηλίας Σκουλάς την Αθηνά Οικονομάκου.

Στο πλευρό της ηθοποιού βρισκόταν ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα. «Είναι εδώ και είναι πάντα δίπλα μου σε όλα», σημείωσε, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star.

Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

Αθηνά Οικονομάκου: Όσα αποκάλυψε στο Breakfast@Star για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Όσα αποκάλυψε στο Breakfast@Star για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Η ίδια απάντησε και για τον πολυσυζητημένο γάμο της με τον πρώην μπασκετμπολίστα, αποκαλύπτοντας πως θα γίνει σε πολύ στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αρχικά, επιβεβαίωσε το ευτυχές γεγονός: «Όλα θα γίνουν, ναι. Θα γίνει. Τίποτα παραπάνω και το ξέρετε, οπότε δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω ερωτήσεις», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί δημοσιογραφική κάλυψη.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Καυτά φιλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ!

«Γιατί να θέλω; Καταλαβαίνω για κάποιον που μπορεί να θέλει, αν με ρωτάς. Αλλά ok, ο καθένας δικαίωμά του. Όχι, καθόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αθηνά Οικονομάκου: Έτοιμη για το επόμενο -μεγάλο- βήμα με τον Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Έτοιμη για το επόμενο -μεγάλο- βήμα με τον Μπρούνο Τσερέλα

Σε άλλο σημείο, η επιχειρηματίας σχολίασε την πρόσφατη εξομολόγησή της πως έχει περάσει από κακοποιητικές σχέσεις στο παρελθόν.

«Εγώ δε βλέπω κάτι διαφορετικό, απλώς νομίζω ότι είμαι πολύ πιο άνετη με τον εαυτό μου, πολύ πιο σίγουρη. Έχω αποδεχτεί πολλά πράγματα, και θετικά και αρνητικά, και νιώθω πιο οικεία να επικοινωνώ πιο εύκολα το τι νιώθω, χωρίς να αυτολογοκρίνομαι. Αυτό έχει αλλάξει», σχολίασε για τη στάση ζωής που ακολουθεί και συμπλήρωσε:

«Ποιος δεν έχει περάσει; Εγώ, ελάχιστους ανθρώπους, μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα σου πω ότι γνωρίζω που δεν έχουν περάσει από τέτοιου είδους σχέσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Το θέμα είναι πώς όλη αυτή η πληροφορία και όλη αυτή η συμπεριφορά την εισπράττεις, πώς τη διαχειρίζεσαι και πώς προχωράς παρακάτω. Αυτό μπορεί να σε αλλάξει και να σε κλείσει σαν άνθρωπο και να σε απομακρύνει και να σε κάνει να γίνεις πιο κυνικός, ώστε να προστατέψεις τον εαυτό σου και να μην αισθάνεσαι τίποτα, να μην έχεις έντονα συναισθήματα για να μην πληγωθείς. Μπορεί να σε κάνει και να αποφασίσεις να αλλάξεις και να πεις "εγώ αυτός είμαι" και θα προσπαθήσω να βρω ανθρώπους που εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος, ώστε να μη χρειάζεται να με προστατεύω», κατέληξε η Αθηνά Οικονομάκου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

