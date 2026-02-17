Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά, όπου οι εργαζόμενοι εντόπισαν διαρροή υγραερίου και η επιχείρηση εκκενώθηκε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν διαπιστώθηκε έντονη μυρωδιά. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική και πιστοποιημένος τεχνικός έφτασε στο σημείο. Έγινε διακοπή υγραερίου, εκκενώθηκε η βιοτεχνία και αποκλείστηκε και η γύρω περιοχή.
Στην επιχείρηση βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Γίνονται έρευνες, αναζητώντας στοιχεία και αναμένεται να συνταχθεί πόρισμα.
Εφόσον κριθούν όλα ασφαλή, τότε οι 20 εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στη δουλειά τους.
