Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών

Εκκενώθηκε η επιχείρηση

STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαρροή υγραερίου εντοπίστηκε σε βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά, προκαλώντας εκκένωση της επιχείρησης.
  • Η πυροσβεστική ενημερώθηκε και πιστοποιημένος τεχνικός έφτασε στο σημείο για να διακόψει την παροχή υγραερίου.
  • Η γύρω περιοχή αποκλείστηκε και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
  • Γίνονται έρευνες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διαρροή.
  • Αν όλα κριθούν ασφαλή, οι 20 εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στη δουλειά τους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε βιοτεχνία γλυκών στην Πορταριά, όπου οι εργαζόμενοι εντόπισαν διαρροή υγραερίου και η επιχείρηση εκκενώθηκε.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν διαπιστώθηκε έντονη μυρωδιά. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική και πιστοποιημένος τεχνικός έφτασε στο σημείο. Έγινε διακοπή υγραερίου, εκκενώθηκε η βιοτεχνία και αποκλείστηκε και η γύρω περιοχή. 

Πορταριά: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία γλυκών

Στην επιχείρηση βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Γίνονται έρευνες, αναζητώντας στοιχεία και αναμένεται να συνταχθεί πόρισμα. 

Εφόσον κριθούν όλα ασφαλή, τότε οι 20 εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στη δουλειά τους.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
