Βιολάντα: Η φωτογραφία της Βάσως στο συρματόπλεγμα & το αναπάντητο «γιατί»

Η τραγωδία που σημάδεψε το εργοστάσιο της Βιολάντα συνεχίζει να προκαλεί βαθύ πόνο και οργή. Πίσω από τις νομικές διαδικασίες, οι πληγές είναι ανοιχτές και οι οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους παλεύουν να σταθούν όρθιες. Ανάμεσά τους, η οικογένεια της Βάσως Σκαμπαρδώνη, μιας από τις πέντε γυναίκες που βρήκαν τραγικό θάνατο.

Όπως έγινε γνωστό από τις «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο σύζυγός της, Αποστόλης βρέθηκε έξω από το κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα, εκεί όπου χάθηκαν όλα για εκείνον, και στα συρματοπλέγματα κόλλησε μια φωτογραφία της άτυχης συζύγου του μαζί με ένα «Γιατί;». Ένα «γιατί» που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και τα δύο μικρά παιδιά τους, τον εξάμισι ετών Γιαννάκη και τη τεσσεράμισι ετών Μαρίλια. Ένα «γιατί» που συνοψίζει την αδυναμία κατανόησης μιας απώλειας ξαφνικής και άδικης.

Βιολάντα: Η καθημερινότητα της οικογένειας δίχως τη Βάσω

Η 42χρονη Βάσω ήταν κομμώτρια στο επάγγελμα. Είχε αφήσει τη δουλειά της για ένα διάστημα, στηρίζοντας την οικογένειά της σε έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα που αφορούσε ιατρικό λάθος εις βάρος του πατέρα του συζύγου της. Δεκαεπτά χρόνια κοινής ζωής με τον Αποστόλη, γεμάτα αγάπη αλλά και δυσκολίες. Ήταν, σύμφωνα με όσους τη γνώριζαν, ο σταθερός πυλώνας του σπιτιού.

Την παραμονή της μοιραίας ημέρας, ο σύζυγός της τής έκανε δώρο ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Έκαναν όλοι μαζί μια βόλτα – η μοναδική τους με το νέο όχημα. Την επόμενη ημέρα, η Βάσω το οδήγησε για να πάει στη βάρδιά της στο εργοστάσιο που έμελλε να είναι και η τελευταία της.

Τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά την τραγωδία, τα παιδιά δε γνώριζαν την αλήθεια. Με τη συνδρομή ειδικών ψυχολόγων, ο πατέρας τους ανέλαβε το δύσκολο έργο να τους εξηγήσει τι είχε συμβεί. Η μικρή Μαρίλια εκφράζει τον πόνο της με θυμό, ζητώντας επίμονα να της φέρουν τη μητέρα της πίσω. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να δώσει μια δική του ερμηνεία, λέγοντας πως «η μαμά είναι με τον παππού». Πρόκειται για τον παππού που τόσο αγαπούσε και για τον οποίο η οικογένεια είχε δώσει πολυετή δικαστικό αγώνα.

Η καθημερινότητα έχει πλέον ανατραπεί πλήρως. Ο Αποστόλης καλείται να διαχειριστεί το προσωπικό του πένθος, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να σταθεί δυνατός για τα παιδιά του.