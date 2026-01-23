Οικονομάκου - Τσερέλα: Καυτά φιλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ!

Δείτε το βίντεο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους φαίνεται πως διανύουν η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ερωτευμένο ζευγάρι έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον γάμο του, που θα γίνει το καλοκαίρι στην Πάρο.

Μπρούνο Τσερέλα & Αθηνά Οικονομάκου με φόντο τον Tour de Eiffel! /Φωτογραφία Instagram

Αγαπώντας τα ταξίδια, πρόσφατα βρέθηκαν στο Παρίσι και με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, χάρισαν στους χιλιάδες followers τους στιγμιότυπα γεμάτα έρωτα!

Σε βίντεο που πόσταρε η ηθοποιός, επιχειρηματίας και influencer οι δυο τους πόζαραν με νάζι στον φακό, αντάλλαξαν βλέμματα, χαμόγελα και για το τέλος κράτησαν ένα... καυτό φιλί που μας έκανε να λιώσουμε!

Η Αθηνά, μάλιστα, δε δίστασε να ανεβάσει και μια πιο fun εικόνα, όπου έχει σκαρφαλώσει πάνω στον Μπρούνο σε μια πόζα γεμάτη αυθορμητισμό, αποδεικνύοντας ότι όταν είναι μαζί, όλα γίνονται παιχνίδι.

Χαλαροί, ερωτευμένοι κι απόλυτα συντονισμένοι, οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή.