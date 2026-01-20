Αθηνά Οικονομάκου: Ενοχλημένη με τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της

Έντονη ήταν η ενόχληση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τη διαρροή προσωπικών πληροφοριών που αφορούν τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Το θέμα πήρε διαστάσεις το Σαββατοκύριακο, όταν ο Χρήστος Κούτρας αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την ημερομηνία και τον τόπο της τελετής, αναφέροντας ότι το ερωτευμένο ζευγάρι πρόκειται να παντρευτεί στις 27 Ιουνίου στην Πάρο.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της γνωστής ηθοποιού και επιχειρηματία, η οποία δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της μπροστά στην κάμερα του Breakfast@Star. Η εκπομπή τη συνάντησε στο αεροδρόμιο, λίγο μετά την επιστροφή της από το Παρίσι. Όταν ο Πάνος Παπαδόπουλος της είπε: «Κλείδωσε η ημερομηνία του γάμου είπανε», η ίδια απάντησε με νόημα: «Δεν ξέρω εσείς που τα λέτε, στις εκπομπές που τα λένε, ρωτήστε αυτούς που τα λένε. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω».

Αθηνά Οικονομάκου: «Ρωτήστε αυτούς που τα λένε»

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα έχει απασχολήσει όσο λίγες την ελληνική showbiz, με το ζευγάρι να μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του και τα κοινά τους ταξίδια στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια «γεύση» από την προσωπική τους ζωή χωρίς να αποκαλύπτουν όλα τα προσωπικά τους θέματα.

Ο γάμος με τον Ιταλό μπασκετμπολίστα έρχεται οκτώ χρόνια μετά τον πρώτο της γάμο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, με τον οποίο απέκτησε τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα. Το μυστήριο είχε γίνει στις 6 Οκτωβρίου του 2018 στη Μύκονο, ενώ προηγήθηκε ο πολιτικός γάμος του πρώην ζευγαριού στο Γύθειο, τον τόπο καταγωγής της ηθοποιού. Ο γάμος αυτός έληξε με διαζύγιο το 2024, μετά από περίπου δέκα χρόνια κοινής ζωής, με την Οικονομάκου και τον Μιχόπουλο να διατηρούν φιλική σχέση και να συνεργάζονται για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Η ηθοποιός ετοιμάζεται πλέον να ντυθεί ξανά νυφούλα, αυτή τη φορά δίπλα στον Μπρούνο Τσερέλα, με το ζευγάρι να επιλέγει μια ρομαντική και πιο ήσυχη τελετή στην Πάρο.

