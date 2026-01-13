Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»

«Προσπαθώ να περνάω όμορφα και να ζω την κάθε ημέρα όπως πρέπει»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δηλώσεις της ηθοποιού στην εκπομπή Το Πρωινό
Η Αθηνά Οικονομάκου ξεχώρισε για άλλη μια φορά, όχι μόνο με την παρουσία της αλλά και με τις δηλώσεις της, κατά την έξοδό της από το πάρτι γενεθλίων του ηθοποιού Μάνου Ιωάννου. 

Η δημοφιλής ηθοποιός, που συνδυάζει την καριέρα της στην υποκριτική με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και για την καθημερινότητά της, την προσωπική της ζωή και τις στιγμές ευτυχίας που απολαμβάνει με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η Αθηνά τόνισε ότι η ζωή της εκτός Ελλάδας εξελίσσεται αθόρυβα και ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές της: «Προσπαθώ να περνάω όμορφα και να ζω την κάθε ημέρα όπως πρέπει. Δε χρειάζεται όλοι να καταλαβαίνουν με τι ασχολούμαι στο εξωτερικό. Όσοι καταλαβαίνουν…», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προσωπική της ευτυχία και η καριέρα της προχωρούν αρμονικά, χωρίς υπερβολές και φασαρία.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Νίκος Δρούκας

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο αγαπημένο της νησί, την Πάρο, το οποίο έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της τόσο για εκείνη όσο και για τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα. Η Αθηνά αποκάλυψε με χαμόγελο πόσο ευτυχισμένη νιώθει όταν περνάει στιγμές με το σύντροφο και την οικογένειά της στο νησί: «Νιώθω πολύ ευτυχισμένη. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο κι εμένα είναι αγαπημένο», είπε, δείχνοντας ότι η ζωή τους εκτός των επαγγελματικών υποχρεώσεων κυλάει με χαρά, απλότητα και οικογενειακή θαλπωρή.

Όσο για τα δημοσιεύματα και τις φήμες γύρω από τον πολυαναμενόμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η ηθοποιός φάνηκε να τα αντιμετωπίζει με χιούμορ και χωρίς πίεση: «Σιγά το νέο», σχολίασε, κρατώντας την προσωπική της ζωή προστατευμένη και απολαμβάνοντας την καθημερινότητά της μακριά από υπερβολικά βλέμματα.

Η συνέντευξη και οι δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου δείχνουν μια γυναίκα που έχει βρει ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική της ζωή, την οικογένεια και την καριέρα της. Παρά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στο εξωτερικό, η ίδια φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στις στιγμές που μετρούν πραγματικά: η οικογένεια, οι αγαπημένοι της άνθρωποι και η χαρά της καθημερινότητας.
 

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
